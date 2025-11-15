So steht Helene Fischer zum Vergleich mit Taylor Swift

Helene Fischer (41) hat jetzt erstmals öffentlich über Vergleiche mit der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift (35) gesprochen. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur bezeichnete die Schlagerkünstlerin den Vergleich als Kompliment und zeigte sich beeindruckt von Taylors Karriere. "Ich sehe mich natürlich trotzdem als eigenständige Person und eigenständige Künstlerin", sagte Helene und sprach von der enormen Reichweite und weltweiten Aufmerksamkeit, die auf Taylor laste. "Und alle Welt schaut auf sie. Da ist schon viel Druck auch dahinter natürlich."

Helene bewundere die Stärke, mit der die Pop-Ikone durch die Musikwelt gehe: "Das ist beachtlich, was sie auf die Beine gestellt hat." Gleichzeitig betonte Helene, dass sie selbst keinen vergleichbaren Druck spüre, da das Leben in Deutschland für Personen des öffentlichen Lebens weniger intensiv überwacht werde als in den USA. Sie sei froh, ein "humanes Leben" führen zu können, ohne ständig von Paparazzi und Fans "beschattet" zu werden. Dies gebe ihr die Möglichkeit, trotz ihrer Berühmtheit ein Stück Normalität und Privatsphäre zu bewahren.

Privat hat sich Helene in den vergangenen Monaten viel Zeit für ihre Familie genommen, die sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter bewusst geschützt hielt. Die Künstlerin gilt als jemand, der die Balance zwischen Öffentlichkeit und Rückzug sorgfältig wahrt und klar zwischen Showmodus und Zuhause trennt. Nach der Babypause feiert Helene derzeit ihr Comeback und hat Großes vor: Vor Kurzem kündigte sie bei einer Pressekonferenz ihre neue "360° Stadion Tour" für den Sommer 2026 an. Fans dürfen sich wohl auf eine Show gefasst machen, die Konzerten von Taylor Swift in nichts nachsteht.

Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: Helene Fischer und Taylor Swift

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

