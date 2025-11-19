Geheime Romanze? Joe Jonas mit Model in New York gesichtet

Joe Jonas (36) sorgt in New York für neue Schlagzeilen. Der Musiker wurde kürzlich bei einem Stadtbummel mit dem Model Tatiana Gabriela gesichtet – das zeigen Bilder, die TMZ vorliegen. Die beiden wirkten in entspannter Atmosphäre sehr vertraut, blieben jedoch insgesamt unaufgeregt und zurückhaltend. Während Joe in einem lässigen roten Hoodie unterwegs war, zeigte sich Tatiana stilvoll in einem kurzen Mantel, weißer Hose und einer Sonnenbrille, die das schlichte, aber elegante Ensemble abrundete. Offiziell bestätigt ist nichts, doch ihre wiederholten gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit befeuern die Gerüchteküche.

Tatiana Gabriela scheint als Model in der pulsierenden Metropole New York beheimatet zu sein. Obwohl Details zur Verbindung zwischen ihr und Joe bisher noch unbekannt sind, scheint es, als hätten die beiden bereits mehrere Male Zeit miteinander verbracht. Beobachter sprechen von einer auffallenden Harmonie zwischen dem Sänger und der gebürtigen Puerto-Ricanerin, wie das Newsportal berichtet. Ihr jüngster Ausflug in die Stadt trägt sicherlich dazu bei, die Aufmerksamkeit auf ihr angebliches Kennenlernen zu lenken. Ob es sich um eine Freundschaft oder mehr handelt, steht aktuell noch im Raum.

Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sophie Turner (29) Ende letzten Jahres rückte das Liebesleben des gefeierten Musikers immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Bereits in der Vergangenheit gab es vereinzelte Spekulationen um etwaige Romanzen. So wurde Joe vor einigen Wochen in Miami bei einer Party an der Seite einer anderen Begleitung gesichtet. Dennoch blieb der Sänger zu seinem Privatleben bisher verschwiegen. Seine Fans sind gespannt, ob und wann er sich zu dem aktuellen Rummel äußern wird.

Getty Images Joe Jonas bei der Premiere von "A Very Jonas Christmas Movie" 2025

Getty Images Joe Jonas im September 2025

Getty Images Joe Jonas, Sänger