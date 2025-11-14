Krebskranker Fan beendet Therapie dank Taylor Swifts Spende

Es ist ein bewegender Moment für die zweijährige Lilah und ihre Familie: Das Mädchen, das gegen einen seltenen, aggressiven Hirntumor gekämpft hat, schloss am Sonntag ihre intensive Krebsbehandlung ab. Auf einem Video ihrer Mutter Katelynn, das auf Instagram geteilt wurde, ist zu sehen, wie Lilah mit Unterstützung die symbolische Glocke im Krankenhaus läutet, die das Ende ihrer Behandlung markiert. "261 Tage voller Schmerz und Hoffnung – und heute feiern wir", schreibt ihre stolze Mutter dazu. Die Feierlichkeiten sind ein emotionaler Höhepunkt nach einer kräftezehrenden Zeit.

Lilah, die bereits im März ihre niederschmetternde Diagnose erhielt, wurde durch eine Welle an Unterstützung getragen, die weit über Familie und Freunde hinausging. Eine virale Videobotschaft trug dazu bei, dass Taylor Swift (35) auf das Schicksal des kleinen Mädchens aufmerksam wurde. Die Sängerin spendete ganze 100.000 Dollar, um Lilahs medizinische Kosten zu decken. Inspiriert von Swifts Großzügigkeit, engagierten sich auch zahlreiche Fans der Musikerin und ermöglichten zusätzliche Spenden, sodass insgesamt über 307.500 Euro zusammenkamen, so People. Diese Summe überstieg bei Weitem die ursprünglichen Erwartungen der Familie und lindert ihre finanzielle Belastung erheblich.

Taylor Swift hat in der Vergangenheit immer wieder ihre Nähe zu ihren Fans gezeigt, doch Lilahs Geschichte verdeutlicht besonders die emotionale Verbindung zwischen der Künstlerin und ihrer Community. Die Sängerin, die nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren großzügigen Einsatz bekannt ist, hat mit ihrer Spende Lilahs Familie eine wertvolle Unterstützung während einer der schwersten Phasen ihres Lebens zukommen lassen. Für Lilahs Mutter Katelynn war nicht nur die finanzielle Hilfe entscheidend: "Dass sie sich die Zeit genommen hat, uns eine Botschaft der Anteilnahme zu senden, bedeutet einfach alles", betonte sie. Diese Verbundenheit innerhalb der sogenannten "Swiftie"-Community hat dazu beigetragen, Hoffnung und Freude in eine Zeit voller Herausforderungen zu bringen.

IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025