Epstein-Akten: Virginia Giuffres Bruder fordert Transparenz

Sky Roberts, der jüngere Bruder der verstorbenen Virginia Giuffre (†41), sprach kürzlich bei einer emotionalen Pressekonferenz vor dem US-Kapitol. Er rief den Kongress eindringlich dazu auf, für die Freigabe von Untersuchungsunterlagen im Zusammenhang mit dem Fall Jeffrey Epstein (†66) zu stimmen. "Das sind echte Geschichten, echtes Trauma – und es ist an der Zeit, aufzuhören, nur darüber zu reden, und endlich zu handeln", erklärte Sky laut People unter Tränen und fügte hinzu: "Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass die Stimmen der Überlebenden gehört werden, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass sich die Schrecken der Vergangenheit niemals wiederholen."

Im Fokus der Abstimmung im Repräsentantenhaus steht ein Gesetzesentwurf, der das Justizministerium dazu verpflichten würde, sämtliche nicht klassifizierten Dokumente, einschließlich Flugprotokollen und anderer relevanter Beweise, offenzulegen. Besonders brisant sind die potenziellen Bezüge zu Ghislaine Maxwell (63) sowie prominente Namen, die in den Ermittlungen aufgetaucht sein könnten. Das Weiße Haus selbst sieht sich Kritik ausgesetzt, nachdem vergangene E-Mails von Epstein aufgetaucht waren, in denen Epstein US-Präsident Donald Trump (79) erwähnte und dessen Kenntnis über den Menschenhandel andeutete. Trotz anfänglicher Ablehnung hat Trump inzwischen zu einem Ja für die Abstimmung aufgerufen.

Virginia, die im April durch Suizid starb, hatte zu Lebzeiten erklärt, von Epstein und Ghislaine Maxwell an einflussreiche Männer vermittelt worden zu sein, darunter der frühere Prinz Andrew (65), heute Andrew Mountbatten-Windsor. Sky erinnerte bei seinem Auftritt an seine Schwester und all jene, die ihre Geschichten öffentlich gemacht haben: "Virginias Vermächtnis gehört nicht nur ihr, es gehört all jenen, die gegen Ungerechtigkeit aufstehen." Die 2019 umstrittenen Umstände von Epsteins Tod sowie Maxwells aktuelle Haftstrafe von zwanzig Jahren unterstreichen die Bedeutung der Informationen, die nun veröffentlicht werden sollen.

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

IMAGO / ZUMA Press Wire Virginia Giuffres Bruder Sky Roberts, November 2025

