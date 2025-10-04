Promi-BB: Désirée Nick sagt "Insta-Akrobaten" den Kampf an

Désirée Nick (69) zieht als erster deutscher Star erneut bei Promi Big Brother ein. Vor dem Start der Show zeigte die TV-Diva während einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, dass sie sich keineswegs vor den jüngeren Influencern verstecken muss. Ihrer Meinung nach gibt es zu viele neue Berühmtheiten, die sich an ihrer Art bedienen. Dabei nannte die einstige Tänzerin ausdrücklich Kevin Schäfer beim Namen und merkte gönnerhaft an: "Ich will ihnen in meiner Liebe, Güte und Nachsicht neues Material liefern."

Bei "Promi Big Brother" sieht sich Désirée eindeutig als die bekannteste Teilnehmerin. "Nach 50 Jahren Showbusiness kennt mich jeder in Deutschland", stellte sie während der Pressekonferenz fest. Gleichzeitig klagte die 69-Jährige: "Reality hat sich enorm verändert. Die Insta-Akrobaten haben die Preise runtergebracht. [...] Das ist nicht der Sinn von 'Promi Big Brother'. Der Sinn sollte sein, die Mission des Entertainments zu verfolgen."

Désirée schreibt mit ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahme Geschichte. Sie ist nicht nur die erste Rückkehrerin in dem Format, sondern hat nach eigenen Angaben auch die beste Gage kassiert. In der Pressekonferenz verriet sie: "So eine Gage hat es noch nie gegeben, so etwas wird es nie wieder geben." Eine genaue Summe nannte sie nicht, doch sie berichtete, dass es die Hälfte von ihrer Wunschvorstellung sei. Diese hatte sie in einem vorherigen Interview mit Express bei einer Million Euro angesetzt. Demnach müsste ihr die SAT.1-Show 500.000 Euro bezahlen.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

Getty Images Désirée Nick, Entertainerin