Demi Lovatos Ehemann Jute$ half ihr durch depressive Phase

Demi Lovato (33) hat in einem Interview mit Who What Wear über eine besonders schwierige Zeit in ihrem Leben gesprochen. Dabei offenbarte sie, wie ihr jetziger Ehemann Jute$ (34) ihr half, diese dunkle Phase zu überstehen. Die beiden lernten sich Anfang 2022 kennen, als sie gemeinsam an ihrem Album "Holy Fvck" arbeiteten. Zu diesem Zeitpunkt war die Sängerin nach einem Reha-Aufenthalt gerade frisch nüchtern und besonders emotional. "Ich hatte nichts, womit ich meine Gefühle betäuben konnte", erklärte sie. Während dieser intensiven Zeit entwickelte sich aus der professionellen Zusammenarbeit zunächst eine enge Freundschaft und schließlich eine Liebesbeziehung. Im Mai 2025 heiratete Demi ihren Jute$.

Gemeinsam mit Jute$, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt, schrieb Demi die Songs "Substance", "Happy Ending" und "City of Angels" für das neue Album, das ihre Rückkehr zu rockigen Klängen markiert. Die gemeinsame Arbeit am Song "Happy Ending", einem der verletzlichsten Lieder, die sie je gemacht habe, stellte einen Wendepunkt in ihrer Beziehung zu Jute$ dar. "Diese Session hat dazu geführt, dass ich mich bei ihm sicher fühlte", erklärte die Sängerin ihre zu dieser Zeit aufkeimenden Gefühle. Demi beschrieb ihn als eine wichtige Stütze während ihrer tiefen Depression. Auch ihr Ehemann sprach in einem früheren Interview mit People über die Wirkung dieser Verbindung auf sein Leben und erklärte, wie sehr er daran gewachsen sei: "Ich will lange leben, jetzt, wo ich meine Seelenverwandte geheiratet habe."

Für Demi, die in der Vergangenheit mit mentalen Herausforderungen und Abhängigkeiten kämpfte, war die Beziehung zu Jute$ ein Zeichen, dass Heilung möglich ist. Sie betonte, dass diese Liebe erst entstehen konnte, weil sie zuvor an sich selbst gearbeitet hatte. "Das Universum belohnt dich, wenn du die therapeutische Arbeit an dir machst", erzählte sie. Die Sängerin fügte hinzu, dass sie keinerlei Eile verspürt habe, zu heiraten, und dass alles ganz von selbst passiert sei. Heute sei sie glücklicher als je zuvor, da die Liebe zu ihrem Mann jeden Tag wachse. Für beide ist der kreative Austausch inzwischen genauso selbstverständlich wie der gemeinsame Alltag als Ehepaar fernab der Bühne.

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in Los Angeles, 30. Oktober 2025

Getty Images Demi Lovato bei MISTR’s National PrEP Day in West Hollywood, 2025

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, Juni 2025