Demi Lovato schwärmt: Neue Stars bei "Camp Rock 3"

Demi Lovato (33) hat verraten, dass sie beim dritten Teil von "Camp Rock" als ausführende Produzentin hinter die Kamera zurückkehrt. Die Dreharbeiten für das Sequel, das in Vancouver stattfand, sind mittlerweile abgeschlossen, und Demi sprach kürzlich im Interview mit SiriusXM Hits 1 LA über ihre Begeisterung für die Zusammenarbeit hinter den Kulissen. "Es fühlt sich richtig cool an, hinter der Kamera zu stehen", sagte die Sängerin und Schauspielerin. Während Details über eine mögliche Rückkehr in ihrer ikonischen Rolle als Mitchie Torres noch nicht bekannt sind, weckt ihre Sichtung am Set der Produktion Spekulationen.

Demi zeigte sich auch begeistert von der neuen jungen Besetzung des Films. "Ich kann es kaum erwarten, die neue Generation in diese Rolle schlüpfen zu sehen. Sie sind so talentiert, und ich bin gespannt darauf, wie sie Freude und Begeisterung zu einem so besonderen Projekt bringen", schwärmte die 33-Jährige. Ihr Engagement hinter der Kamera ist dabei nicht neu: Bereits bei ihrem letzten Filmprojekt "Child Star" sammelte Demi Erfahrungen in der Co-Regie und Produktion, wie Just Jared berichtet. Zuletzt sorgte auch ein Auftritt mit den Jonas Brothers auf der Bühne für Aufsehen, eine Reunion, die sowohl unter ihnen als auch bei Fans der ersten beiden "Camp Rock"-Filme nostalgische Gefühle weckte.

Abseits der Arbeit hat sich Demi in den letzten Jahren auch immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. Die Entertainerin, die bereits in jungen Jahren durch Disney-Produktionen bekannt wurde, hat eine beeindruckende Karriere hinter sich—ob als Sängerin, Schauspielerin oder Regisseurin. Trotz der Höhen und Tiefen in ihrem Leben ist die Leidenschaft für alles Kreative immer präsent geblieben. Im kommenden Jahr wird Demi außerdem wieder auf große Tour gehen und ihre neuen Songs live präsentieren. Mit "Camp Rock 3" bringt Demi nicht nur ein Stück ihrer eigenen Vergangenheit mit in die Gegenwart, sondern setzt gleichzeitig darauf, die nächsten Stars und Geschichten dieser beliebten Reihe hervorzuheben. Fans können sich auf ein Projekt freuen, das gleichermaßen Charme, Nostalgie und frische Energie mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Alyson Stoner, Kevin Jonas, Joe Jonas, Demi Lovato und Nick Jonas bei der Europapremiere von "Camp Rock", 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in Los Angeles, 30. Oktober 2025