Mega-Comeback: "Camp Rock 3" mit Jonas Brothers bestätigt

Das Warten hat ein Ende: "Camp Rock 3" wurde von Disney offiziell bestätigt! Fans der erfolgreichen Filmreihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den Jonas Brothers freuen, wie buzzfeed.com berichtet. Joe (36), Kevin (37) und Nick Jonas (33) schlüpfen wieder in ihre Rollen als Shane, Jason und Nate, Mitglieder der fiktiven Band Connect 3. In der Fortsetzung kehren sie ins Camp zurück, um nach den nächsten großen Talenten zu suchen. Auch Maria Canals-Barrera ist wieder mit von der Partie und übernimmt ihre bekannte Rolle als Connie Torres, die Mutter der Hauptfigur Mitchie. Wann genau die turbulenten Geschichten im Musikcamp auf die Leinwand zurückkehren, ist noch nicht bekannt – die Dreharbeiten in Vancouver sind aber bereits gestartet.

Doch nicht nur die bekannten Gesichter der Originalfilme sind dabei, auch Neuzugänge sorgen für frischen Wind. So zählen unter anderem Liamani Segura, Hudson Stone und Malachi Barton zur neuen Besetzung, die mit ihren mitreißenden Charakteren das Camp erweitern sollen. Spannend bleibt zudem die Frage, ob Demi Lovato (33) in ihrer Rolle als Mitchie zurückkehrt. Sicher ist jedoch, dass die Sängerin eine ganz besondere Funktion innehaben wird: Sie ist neben den Jonas-Brüdern als ausführende Produzentin aktiv und somit maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

Wie kürzlich bekannt wurde, dürfen sich Fans der Jonas Brothers zudem auf einen zweiten Film mit den Brüdern freuen. Mit "A Very Jonas Christmas Movie" kehren Joe, Kevin und Nick schon am 14. November auf Disney+ zurück und nehmen ihre Fans mit auf eine turbulente Reise – quer über den Atlantik, von London bis nach New York, immer mit dem Ziel, rechtzeitig zu den Feiertagen zu Hause zu sein. Schon der erste Teaser zeigte chaotische Szenen: eine Autopanne, ein Schneesturm und sogar eine Wolf-Begegnung im tiefen Wald. Nick versprach im Film seiner Frau Priyanka Chopra (43) via Videotelefonat: "Wir werden zu Weihnachten zu Hause sein."

Getty Images Die Jonas Brothers im Februar 2020 in Beverly Hills

IMAGO / FAMOUS Demi Lovato und die Jonas Brothers im Jahr 2010

Getty Images Demi Lovato im November 2024 beim Teen Vogue Summit