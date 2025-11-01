Will Smith entschuldigte sich nach Ohrfeige bei Wanda Sykes

Im Gespräch mit Variety hat Wanda Sykes (61) Details über das kontroverse Ereignis bei den Oscars 2022 preisgegeben, über das alle sprachen: Will Smith (57) verpasste seinem Schauspielkollegen Chris Rock (60) auf der Bühne eine ordentliche Ohrfeige. Die Komikerin erzählte, dass Will sie später kontaktiert habe, um sich zu entschuldigen. Wanda, die die Veranstaltung gemeinsam mit Amy Schumer (44) und Regina Hall (54) moderierte, konnte allerdings aufgrund einer Erkrankung nicht direkt mit dem Schauspieler sprechen und antwortete lediglich per SMS mit einer kurzen Dankesnachricht. "Es wurde völlig überschattet", erklärte sie über den Verlauf des Abends, der sonst als Karrierehöhepunkt für sie hätte gelten können.

Während Wanda zunächst gesagt hatte, dass sie keine Entschuldigung erhalten habe, machte sie nun deutlich, dass dies später doch noch geschah. Chris Rock hingegen entschuldigte sich am Abend der Oscars sofort bei ihr, obwohl Wanda klarstellte, dass dies aus ihrer Sicht nicht erforderlich war. Will Smith selbst hingegen wurde von der Academy für zehn Jahre von allen Veranstaltungen ausgeschlossen. In einem öffentlichen Statement schrieb er damals: "Gewalt in jeglicher Form ist giftig und zerstörerisch" und zeigte Reue über sein Verhalten, das den Abend nachhaltig prägte. "Mein Verhalten bei den Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zwar zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich, und ich habe emotional reagiert", betonte er.

Will ringt seit dem Eklat immer wieder öffentlich um Worte und Wege, Verantwortung zu übernehmen. Der Vorfall in der Oscar-Nacht hat Wellen geschlagen und sowohl die Karriere des Schauspielers als auch sein Privatleben beeinflusst. Die Diskussion um den dramatischen Vorfall war eines der prägendsten Ereignisse des Jahres in der Filmwelt. Sein Rückzug aus Teilen der Öffentlichkeit und die lang anhaltenden Nachwirkungen unterstreichen, wie sehr das Ereignis ihn und seine Umwelt belastet. Jada Pinkett-Smith, die unfreiwillig Teil des Konflikts wurde, bleibt ebenfalls weiterhin im Gespräch, wenn es um die Ohrfeige geht, da der Kommentar zu ihrer Gesundheit den Auslöser für die Schlagzeilen lieferte. Und das, obwohl die beiden zwischenzeitlich bekannt gaben, schon seit Jahren kein Paar mehr zu sein.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Wanda Sykes und Will Smith

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall bei der Oscar-Verleihung 2022