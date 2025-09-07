Will und Jada Smith wurden erstmals wieder zusammen gesehen

Will Smith (56) und Jada Pinkett-Smith (53), die ihre Trennung vor rund zwei Jahren bekanntgaben, haben sich am Samstag erstmals seit zehn Monaten wieder gemeinsam in Malibu gezeigt. Das Paar wurde beim Verlassen des Promi-Restaurants Nobu gesichtet, wo sie offenbar ein gemeinsames Essen genossen haben. Will, der in den letzten Monaten durch UK und Europa tourte, um auf verschiedenen Festivals aufzutreten, wirkte entspannt und lächelte fröhlich, während er gemeinsam mit Jada zum Auto ging. Wie die Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, hatten sich beide leger gekleidet: Will trug ein weißes T-Shirt und eine Kappe, während Jada in einem beigen Schlauchkleid mit XXL-Kapuze erschien.

Während die beiden strahlend das Restaurant verließen, bleibt ihre Beziehung für Fans weiterhin rätselhaft. Bereits vor zwei Jahren enthüllte Jada, dass sie und Will seit 2016 getrennt leben, obwohl sie damals weiterhin in der Öffentlichkeit als Paar auftraten und bis heute nicht offiziell geschieden sind. Diese ungewöhnliche Ehevereinbarung hat bei vielen Anhängern für Diskussionen gesorgt, doch beide betonten stets, dass eine Scheidung nach wie vor nicht infrage käme. Zuletzt wurden sie im November 2024 zusammen gesehen, was ihren jüngsten gemeinsamen Ausflug zum Essen umso bemerkenswerter macht.

Das Paar, das 1997 heiratete, hat zwei erwachsene Kinder, Jaden (27) und Willow (24). Trotz ihrer komplizierten Beziehung scheinen sich Will und Jada weiterhin gegenseitig zu unterstützen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Will, bekannt aus Filmen wie "I Am Legend", bereitet sich aktuell auf seinen kommenden Netflix-Thriller "Fast and Loose" vor. Auch Jada hält weiter an ihrer Karriere als Schauspielerin fest und präsentiert sich stilsicher bei öffentlichen Auftritten. Obwohl sie kein Paar im traditionellen Sinne mehr sind, scheint ihre Bindung nach all den Jahren noch stark und stabil zu sein.

IMAGO / Zoonar II Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2024

IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

Getty Images Trey, Willow, Jaden, Will und Jada Pinkett-Smith bei der Premiere von "Emancipation"