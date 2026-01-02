Abenteuer: Will Smith reist von der Antarktis bis zur Arktis

Will Smith (57) hat sich Großes vorgenommen: Er wagt sich für National Geographic auf ein Abenteuer, das selbst für den Hollywoodstar Neuland ist. In der siebenteiligen Dokuserie "Von Pol zu Pol mit Will Smith" umrundet er in rund 100 Tagen einmal den Globus: vom ewigen Eis der Antarktis bis hinauf in die Arktis, vom feuchten Amazonas-Dschungel bis in die luftigen Höhen des Himalayas. Der Schauspieler fährt Ski bis zum Südpol, taucht unter dickem Eis am Nordpol und stellt sich extremen körperlichen und mentalen Herausforderungen: "Vom kältesten Eis bis zu den tiefsten Dschungeln inspirierte die Schönheit unserer Welt jeden meiner Schritte mit Ehrfurcht und Hoffnung." Begleitet wird Will von Wissenschaftlern, Entdeckern und lokalen Experten, die ihn auf jeder Etappe unterstützen. Deutsche Fans sehen die TV-Premiere am Montag, dem 19. Januar 2026, um 21.45 Uhr bei National Geographic, schon ab 14. Januar ist die Reise bei Disney+ im Stream zu erleben.

Angetrieben wird Will auf seiner Weltreise von der Erinnerung an seinen verstorbenen Mentor, der ihn dazu inspiriert haben soll, Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu suchen. Die Kamera hält fest, wie der Schauspieler nicht nur auf Grönlands Eisflächen und in der Antarktis an seine Grenzen geht, sondern auch im Amazonas einer riesigen Anakonda begegnet und seine Ängste im Umgang mit giftigen Tieren überwindet. Unterwegs trifft er auf Gemeinschaften wie die Waorani im Regenwald oder die San in der Kalahari, hört ihre Geschichten und erfährt, wie ihr Wissen und ihre Widerstandskraft ihnen helfen, in extremen Lebensräumen zu bestehen. "Diese Reise war anders als alles, was ich je unternommen habe – manchmal fürchtete ich, es vielleicht nicht nach Hause zu schaffen!", erinnert sich Will.

Doch fernab seiner spektakulären Expeditionen sorgte zuletzt ein ganz anderes Thema für Schlagzeilen: Will sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der Geiger Brian King verklagt den Schauspieler sowie dessen Firma laut People. Hintergrund ist ein angeblicher Vorfall während Wills "Based on a True Story: 2025"-Welttour. Laut Aussage des Musikers habe er im März 2025 in seinem Hotelzimmer in Las Vegas Spuren eines angeblichen "sexuellen Gewaltakts" gefunden und befürchtet, dass eine unbekannte Person zurückkehren würde, um sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Getty Images Musiker Will Smith im Juli 2025 in Frankfurt am Main

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Getty Images Will Smith, Schauspieler