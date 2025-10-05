"Gespielt": Pinars Verhalten ist laut Giulia Siegel fake

Giulia Siegel (50) hat auf Instagram scharfe Kritik an ihrer Reality-TV-Kollegin Pinar Sevim geübt. Die beiden werden bald in dem neuen Format "Der Promihof" zu sehen sein – doch schon vor der Ausstrahlung sorgt Giulia für Schlagzeilen. Besonders Pinars Verhalten während ihres Promi Big Brother-Einzugs, wo sie Hilfe bei Marc Terenzi (47) beim Umgang mit einem Dixie-Klo suchte, stößt der Moderatorin sauer auf. "Und schon geht das Gefake wieder los", wettert sie in ihrer Story.

Die heftige Aussage von Giulia geht noch weiter: "Wir waren gerade beim 'Promihof' für RTLZWEI über mehrere Wochen und hatten dort Plumsklos ohne Spülung." Sie unterstellt der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, ihre tollpatschige Art gezielt zu inszenieren. "Ihre ganze verplante Art ist großteils gespielt und fake!", behauptet die 50-Jährige. Die beiden Frauen scheinen sich während der Dreharbeiten also nicht besonders gut verstanden zu haben – und Fans dürfen sich auf eine spannende Staffel "Promihof" gefasst machen.

Ob und wie Pinar auf den Angriff reagieren wird, bleibt abzuwarten. Derzeit bekommt sie allerdings nichts von Giulias Seitenhieb mit, da sie seit Samstag im berühmt-berüchtigten Promi Big Brother-Container steckt und dort neben anderen Promis um 100.000 Euro kämpft. Eine Sache steht jedoch fest: Wie sie kürzlich gegenüber Promiflash verriet, ist sie kein Fan von öffentlichem Drama: "Ich finde, Leute, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen und die sehr bekannt sind, sollten ihr Privates auch privat halten."

RTLZWEI / Magdalena Possert, RTLZWEI / Magdalena Possert Collage: Pinar Sevim und Giulia Siegel

Getty Images Giulia Siegel, Mai 2023

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

