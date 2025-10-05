Promi-BB-Star Pinar Sevim: Kein Fan von öffentlichem Drama

Pinar Sevim hat gestern ihren Einzug ins Promi-Big-Brother-Haus gefeiert. Die Reality-TV-Darstellerin wird dort mit einer bunten Mischung aus bekannten Gesichtern zusammenleben, was mitunter zu Streit führen kann. Doch genau das versucht Pinar zu vermeiden. Bei einem Interview mit Promiflash auf dem Oktoberfest verriet sie, dass sie kein Fan von öffentlichem Drama ist. Die Darstellerin betont, vor allem privaten Streit wolle sie unbedingt aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Im Gespräch machte sie zudem deutlich, wie wichtig ihr der sensible Umgang mit dem eigenen Privatleben ist, besonders wenn man im Rampenlicht steht. "Ich finde, Leute, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen und die sehr bekannt sind, sollten ihr Privates auch privat halten", erklärte sie bei Promiflash. Dabei verwies sie darauf, dass viele Menschen ohnehin schnell Urteile über öffentliche Personen fällen. Ein Statement könne in schwierigen Fällen zwar nötig sein, doch generell solle das Private nicht mit dem Öffentlichen vermischt werden. "Privat sollte privat bleiben", betonte Pinar ihre Haltung.

Als positives Beispiel nannte der Reality-Star die Schauspielerin Jennifer Aniston (56), deren diskreter Umgang mit ihrem Privatleben Pinar beeindruckt. "Ich weiß zum Beispiel nicht, was Jennifer Aniston privat macht. Ich habe noch nie irgendwie mitbekommen, dass sie privat irgendwas schreibt, und das ist auch gut so, weil man sie dadurch in ihren Filmen respektiert", meinte sie. Für Pinar gilt dies auch für das Reality-Genre. Die Menschen sollten die Beteiligten für das schätzen, was sie im Fernsehen zeigen, und persönliche Angelegenheiten außen vor lassen. Wie sich Pinar selbst an diese Einstellung im Promi-BB-Haus halten wird, bleibt spannend zu beobachten.

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

