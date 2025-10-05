Hochschwanger: Pixie Lott plant bereits ihr drittes Kind

Sängerin Pixie Lott (34) erwartet ihr zweites Kind, doch an Ruhe danach denkt sie dabei nicht. Die 34-Jährige, die mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire (37) bereits Sohn Albert großzieht, sprüht vor Energie und denkt sogar schon über ein drittes Kind nach. Gegenüber Daily Mail verriet sie, dass sie die Vorstellung einer großen Familie begeistert. Während sie nun in wenigen Wochen ihr Baby erwartet, erzählte Pixie, wie sehr die Geburt ihres ersten Kindes ihre Beziehung zu Oliver bereichert hat. Erst kürzlich feierten die beiden Alberts zweiten Geburtstag.

Trotz der anstrengenden ersten Schwangerschaftsmonate mit Übelkeit und Müdigkeit zeigt sich Pixie in Bestform und hat die vergangenen Wochen mit Fotoshootings und Auftritten gefüllt. Das Paar, das vor drei Jahren den Bund fürs Leben geschlossen hat, zog kürzlich aus der Londoner Metropole in eine großzügige Familienresidenz, um dem Familienleben mehr Raum zu geben. Ihre neue Single "Coming Of Age", die Pixie im Sommer bei verschiedenen Festivals präsentierte, begeistert die Fans ebenso wie die Ankündigung ihres ersten Weihnachtskonzerts. Am 17. Dezember möchte sie in der Union Chapel in London Hits aus ihrem Repertoire, Weihnachtsklassiker und ihre neue Weihnachtssingle zum Besten geben.

Schon seit ihrer ersten Begegnung auf einem Event 2010 galten Pixie und Oliver als Vorzeigepaar. Sie halten ihre Beziehung weitgehend privat, legen jedoch Wert auf gegenseitigen Respekt und gemeinsame Zeit – eine Basis, die ihnen auch in der Elternschaft zugutekommt. Pixie, die mittlerweile nicht nur als Performerin, sondern auch als Mutter ihre Energie auf der Bühne zeigt, spricht von der Herausforderung, Karriere und Kindererziehung zu vereinen. Dabei betont sie die große Unterstützung ihrer Eltern und schwärmt von der Freude an ihrer Rolle als Mutter, die sie stets aufs Neue inspiriert.

Getty Images Pixie Lott im November 2023

Instagram / pixielott Model Oliver Cheshire und Sängerin Pixie Lott

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby