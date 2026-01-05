Nach Strom-Chaos in Berlin: Sarah Connor ist wütend

Mit Stirnlampe auf dem Kopf und dicker Jacke vor der Handykamera: Sarah Connor (45) meldet sich mitten in der Nacht aus ihrem Haus in Berlin, während draußen ein massiver Stromausfall mehrere Bezirke lahmlegt. Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf die Stromversorgung sitzen rund 45.000 Haushalte ohne Heizung und Licht im Dunkeln – auch die Sängerin und ihre Familie sind betroffen. Über Instagram schickt Sarah ihr Video an ihre Follower, erklärt, dass es in ihrem Zuhause eiskalt ist, und berichtet, dass sie kurzerhand mit ihren Liebsten in ein Hotel ausweichen will. Doch obwohl sie für sich selbst schnell eine Lösung findet, wird in dem Clip vor allem eines deutlich: ihre Wut über die Situation und ihre Sorge um all jene, die diese Möglichkeit nicht haben.

In ihrem Video schildert die Musikerin, wie unvorbereitet sie sich fühlt: keine Alternative zum Kamin, zu wenige batteriebetriebene Lampen, Jacken drinnen an, weil es in den Räumen bitterkalt wird. "Liebe Grüße aus Berlin vom Stromausfall" – so beginnt sie und rechnet vor, wie viele Menschen betroffen sind, wenn 45.000 bis 50.000 Haushalte ohne Elektrizität dastehen. Während sie mit ihrer Familie ins Warme wechselt, drängt sie auf Antworten und richtet sich direkt an die Verantwortlichen der Politik. "Liebe Politiker, wie helft ihr denn da jetzt?", fragt sie und verlangt konkrete Notfallpläne und mobile Aggregate für solche Situationen. Die Stadt öffnet unterdessen Notunterkünfte in Kirchen und Schulen, der Strom soll nach aktuellem Stand bis Donnerstag zurückkehren.

Abseits der akuten Kälte zeigt die Episode eine Seite der Künstlerin, die viele Fans in den vergangenen Monaten schätzen gelernt haben: Nähe zur Community und Einsatz über die Bühne hinaus. Die Sängerin sucht seit Längerem den direkten Austausch, ob im Studio, auf Tour oder über soziale Kanäle. Privat engagiert sie sich zudem für Tierschutzprojekte rund um Wale und Delfine und arbeitet mit Initiativen zusammen, die Mensch und Natur besser in Einklang bringen wollen. Auch im Alltag beschreibt die Sängerin oft, wie wichtig ihr Zusammenhalt in der Familie ist – Entscheidungen werden schnell, aber gemeinsam getroffen, Komfort tritt zurück, wenn es um Sicherheit und Verantwortung geht. In Momenten wie diesen wirkt das sehr nahbar.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor am Amazonas 2025

Anzeige Anzeige

Peta Sarah Connor bei einer Peta-Protestaktion im Oktober 2024