Pixie Lott verrät groben Geburtstermin für ihr zweites Baby

Pixie Lott (34), die erfolgreiche Sängerin und Jurorin bei "The Voice Kids UK", hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Sie erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Oliver Cheshire (37). Der Geburtstermin, wie sie selbst andeutete, liegt Anfang bis Mitte September. Am 8. August gab Pixie auf dem Flackstock-Festival im Crystal Palace Bowl ihren letzten Auftritt vor der Babypause. "Ich denke, das letzte Konzert ist etwa vier Wochen vor dem Geburtstermin – hoffentlich läuft alles gut", verriet sie zuvor im Interview mit The Sun. Bereits im Juni hatte sie ihre Schwangerschaft beim Mighty Hoopla Festival in London öffentlich gemacht – mit den freudigen Worten: "Ich bekomme noch ein Baby!"

Neben der Vorfreude auf das neue Familienmitglied hat Pixie ihre Fans auch musikalisch begeistert. Nur wenige Tage nach ihrem letzten Auftritt bedankte sie sich auf Instagram für die Unterstützung während ihrer Sommerauftritte und kündigte an, dass ihre neue Single "Coming of Age" am 21. August erscheinen wird. Die Ankündigung verband sie mit persönlichem Dank: "Danke für all die Liebe zu 'Coming of Age' bei den Sommerauftritten. Wegen euch wird der Song veröffentlicht." Die frohe Botschaft zur Schwangerschaft teilte sie ebenfalls auf Social Media, begleitet von einem Video, in dem sie ihren Babybauch mit sichtlicher Freude zeigte. Fans und Freunde drückten in den Kommentaren ihre Begeisterung und Glückwünsche aus – eine Flut liebevoller Nachrichten füllte ihren Account.

Pixie und Oliver, die sich 2010 kennenlernten und nach einer Verlobung 2016 schließlich im Juni 2022 heirateten, freuen sich offenbar riesig auf den Nachwuchs. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes Albert Charles, liebevoll "Bertie" genannt, im Oktober 2023 hatten sie offenbart, wie glücklich sie mit ihrem neuen Leben als Eltern sind. Pixie betonte damals, dass es "die aufregendste Zeit" ihres Lebens sei. Das Paar, das immer wieder Einblicke in sein Familienleben gewährt, ist sichtlich gespannt auf die bevorstehende Zeit als vierköpfige Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Model Oliver Cheshire und Sängerin Pixie Lott

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrer Familie im Urlaub, März 2025