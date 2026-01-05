Besorgniserregender Livestream: Helena Fürst im Krankenwagen

Ein Livestream vom 2. Januar, der Helena Fürst (51) in einem Krankenwagen zeigt, versetzt ihre Community in Aufruhr. Die TV-Bekanntheit, die einst bei "Helena Fürst – Kämpferin aus Leidenschaft" Protagonistin ihrer eigenen Doku-Soap war, sitzt darin in einem Rettungswagen, isst ein Brötchen, während ein Begleiter namens Florian sie filmt und versucht, sie zu beruhigen. "Wärm dich erstmal auf. Das kriegen wir hin", sagt er in dem Clip, der später von dem Nutzer proofofbasti bei TikTok geteilt wurde. Als sich ihr Begleiter im noch stehenden Krankenwagen vorsichtig ausklinken will, macht Helena seine Rolle deutlich: Er solle bei ihr bleiben, bis ihr Handy wieder funktioniere – und außerdem sei er für den Moment ein guter Kameramann. In den sozialen Medien diskutieren besorgte Follower seither hitzig über den Zustand der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin: Einige hoffen, dass ihr bald die benötigte Hilfe zukommt, während andere heftig kritisierten, dass ein derart intimer Moment überhaupt öffentlich gemacht wurde.

In dem Video gibt sich Helena als Herrin der Lage. Sie sei "völlig normal", erklärt sie, brauche nichts weiter als Kaffee, einen Energydrink und Wasser. Vor allem aber kämpft sie um eines: den Livestream. "Bitte, bitte, ich möchte, dass ihr mir weiterhin helft. Ich möchte weiterhin live bleiben", sagt die frühere Doku-Soap-Darstellerin immer wieder direkt an ihre Community gerichtet. Wie es überhaupt zu der Situation im Rettungswagen gekommen ist, bleibt offen. Doch Helena, die in den vergangenen Jahren bereits eine schwere Erkrankung überstanden hat, streut fast beiläufig eine mögliche Erklärung ein: "Meine Tochter ist ein sehr schwieriges Kind. Sie denkt, ich habe eine Psychose. […] Aber das stimmt ja gar nicht. Mir geht es sehr gut.“ In der Klinik versucht Florian schließlich, die Kamera auszuschalten. "Helena, ich mache jetzt aus, aus Respekt und Datenschutz", sagt er ruhig. Doch sie blockt sofort ab. "Nein, nein, nein. Ich kann mich hier so viel selbst filmen, wie es mir passt. Und ich möchte weiterhin live bleiben." Ein Anspruch, der an diesem Punkt endet: Das Klinikpersonal greift ein und beendet den Stream.

Helena begann ihre berufliche Laufbahn nach dem Hauptschulabschluss als Verpackerin am Fließband. Später absolvierte sie verschiedene Ausbildungen und war über mehrere Jahre als Sachbearbeiterin bei der Kreisverwaltung Offenbach tätig. 2008 zeigte sie sich erstmals im Fernsehen, als sie für "Gnadenlos gerecht – Sozialfahnder ermitteln" bei ihrer Arbeit als Sozialfahnderin begleitet wurde. Von 2010 bis 2015 stand sie im Mittelpunkt ihrer eigenen RTL-Doku-Soap, wo sie sich als kompromisslose Einzelkämpferin inszenierte. Im Jahr darauf nahm sie am Dschungelcamp teil – eine Performance, die ihr in der Berichterstattung den Spitznamen Höllena einbrachte. 2017 war sie im Sommerhaus der Stars zu sehen, 2022 in Das große Promi-Büßen, wo sie allerdings wegen anhaltender Konflikte bereits nach der zweiten Folge von der Produktionsfirma entfernt wurde.

Imago Reality-Darstellerin Helena Fürst 2012 in Köln

Helena Fürst, ehemalige Dschungelkandidatin

