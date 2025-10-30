Geburt verkündet: Pixie Lotts zweiter Sohn ist auf der Welt

Pixie Lott (34) und ihr Ehemann Oliver Cheshire (37) freuen sich über ihr Babyglück: Die Sängerin hat ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht! Bereits am Mittwoch teilte sie die erfreulichen Nachrichten auf Instagram und veröffentlichte ein süßes Video, auf dem der Neugeborene seine winzige Hand um ihren Finger schließt. Mit den bewegenden Worten "Er ist da" ließ die stolze Mutter ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben. Für das Paar ist es das zweite Kind. Söhnchen Albert Charles kam 2023 zur Welt.

Damit ist die Familie zu viert und das Glück scheint perfekt. Noch vor ihrer zweiten Schwangerschaft hatte die 34-Jährige betont, wie sehr sie die Rolle als Mutter und die wachsende Familie erfüllt. Nun dürfen Albert und sein neuer kleiner Bruder gemeinsam aufwachsen. Der Name des jüngsten Familienmitglieds wurde bislang nicht bekannt gegeben, was die Spannung bei den Fans der Sängerin und ihres Mannes weiter steigen lässt. Oliver hält sich, wie auch bei Alberts Geburt, eher im Hintergrund, lässt seiner Frau jedoch den Vortritt bei der Verkündung der Familienfreuden.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Pixie voller Vorfreude über ihre wachsende Familie gesprochen. In einem Interview mit Daily Mail gestand die Sängerin: "Mich begeistert die Vorstellung einer großen Familie." Auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes schien sie keineswegs an Ruhe zu denken. Stattdessen sprühte sie offenbar vor Energie und plante, sich weiterhin ihrer Musikkarriere zu widmen. Besonders die Zeit nach Alberts Geburt habe ihre Beziehung zu ihrem Ehemann bereichert, verriet Pixie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Pixie Lott

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Sohn, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrer Familie im Urlaub, März 2025