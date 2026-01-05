Hailey Biebers sexy Bikini-Schnappschuss sorgt für Aufsehen

Hailey Bieber (29) gönnt sich mit Justin Bieber (31) und Söhnchen Jack Blues eine tropische Familienauszeit – und ließ dabei auf Instagram die Temperaturen steigen. Am 3. Januar zeigte die Unternehmerin eine Fotoserie, die am Strand entstanden ist. In einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Einteiler rutschte der knappe Stoff bei einem Selfie – beinahe ein echter Fast-Busenblitzer, der ihre Kurven betonte. Zu sehen war auch, wo das Ganze spielt: feiner Sand, Meer, Sonne – Urlaubsstimmung pur. Mit dabei: Justin an ihrer Seite und der 16 Monate alte Jack, der auf manchen Aufnahmen fröhlich mit ins Bild geriet.

Die Reihe offenbarte mehrere Looks. Neben dem gewagten Einteiler posierte das Model später in einem Bikini mit Leopardenprint, dessen dünne Schnüre sich über ihren Oberkörper kreuzten. Ein Detail stahl jedoch allen die Show: Hailey trug eine funkelnde Diamant-Fußkette, in die der Name ihres Sohnes eingraviert war, während Jacks kleiner Fuß daneben ins Bild baumelte – ein intimer, liebevoller Schnappschuss aus dem Familienalltag. Zur Optik kombinierte die "Rhode"-Gründerin kurze, brünette Beachwaves, dezentes Make-up und einen rosigen Nude-Lippenstift. Die Bildunterschrift fiel knapp aus: "Ready", schrieb sie zu der Sammlung der vergangenen Tage und lieferte damit genau die Art von Urlaubsgrüßen, auf die ihre Follower warten.

Hailey und Justin hatten 2018 geheiratet, im August 2024 kam Jack auf die Welt. Seitdem teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter. Im Gespräch mit GQ sagte sie im November offen: "Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was jemanden darauf vorbereiten kann, bis man es selbst erlebt", so das Model. Reisen sei Teil ihres Alltags – und etwas, das sie Jack mitgeben wolle. Für Hailey, die selbst viel herumkam, sind solche Strandmomente mit ihren Liebsten offenbar mehr als nur Fotomotive: Sie sind Erinnerungen, die bleiben.

Hailey Bieber, Model

Hailey Biebers sexy Bikini-Schnappschuss

Haileys funkelnde Diamant-Fußkette