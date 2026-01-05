Fans meinen: Vanessa Schmitt verdient besseren Mann als Raúl

Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt haben ihre Beziehung nach sieben Jahren beendet. Das einstige Paar gab bekannt, dass seine Liebe endgültig gescheitert ist. Bereits in der Vergangenheit hatte es in ihrer Beziehung wiederholt Probleme gegeben. Besonders Raúls Untreue sorgte für Spannungen zwischen den beiden und führte sogar zu einer kurzzeitigen Trennung. In den sozialen Medien zeigten viele Fans Mitgefühl für Vanessa und machten ihrem Unmut gegenüber Raúl Luft.

Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash häufen sich die Kommentare, die Vanessa in Schutz nehmen und Raúl kritisieren. "Gott sei Dank, denn sie hat was Besseres verdient" oder "Sie kann nur froh darüber sein" lauten einige der Meinungen. Andere machen keinen Hehl daraus, was sie für die Ursache des Liebes-Aus halten: "Vermutlich hat er sie wieder betrogen." Ein Fan spekuliert sogar, dass Raúl und Vanessa möglicherweise bald in der Reality-TV-Show Prominent getrennt auftauchen könnten. Derartige Vermutungen bleiben jedoch unbestätigt.

Raúl wandte sich nach der Trennung selbst an seine Follower und zog sich in die Privatsphäre zurück. In seiner Instagram-Story betonte der Schauspieler: "Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und wir bitten daher, von Nachfragen abzusehen." Zu den Gründen wollte er vorerst nichts sagen. Damit stand auch fest, dass eine Hochzeit im Sommer ausfallen würde.

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter, Sommer 2025