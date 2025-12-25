Pixie Lotts magisches Weihnachtsfest mit Baby in Österreich

Winterzauber für die ganze Familie: Pixie Lott (34) verbringt die Feiertage in Österreich – zusammen mit Ehemann Oliver Cheshire (37), Sohn Albert und dem jüngsten Familienmitglied. Auf Instagram zeigte die Sängerin am Montag Eindrücke aus einem luxuriösen Chalet mit Blick auf schneebedeckte Berge. Zu sehen sind Momente vom Flug bis zur Ankunft im Schnee, dazu ein Clip mit dem Schriftzug "Babys erstes österreichisches Weihnachtsfest". Der Kinderwagen parkt auf der verschneiten Terrasse, Oliver tollt mit Albert im Weiß, und Pixie grinst in einem Ski-Outfit vor beeindruckender Bergkulisse. Wann genau die Familie angereist ist, hält sie offen, doch die Aufnahmen stammen vom Wochenbeginn aus Österreich.

Die Musikerin verknüpft den Festtags-Trip mit ihrem neuen Weihnachtssong "First Christmas", den sie ihrem Neugeborenen gewidmet hat. "Ihr erinnert euch vielleicht nicht an jedes Detail, aber ich werde es", schrieb sie über ein Familienvideo, das auch Oma zeigt, wie sie den jüngsten Schatz im "Feliz Navidad"-Pulli im Arm wiegt. Erst vergangene Woche stand Pixie in der Union Chapel in London auf der Bühne, wo sie eine energiegeladene Performance hinlegte und "First Christmas" live präsentierte. In weiteren Instagram-Schnipseln schwelgt die Familie im Deko-Glück: Lichterketten, ein großer Baum, eine festliche Girlande – und Pixie zwischen roten Pyjamas und rosaroten Lounge-Looks, während der Kinderwagen im Chalet bereitsteht.

Privat erlebt das Paar eine besondere Saison: Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes im Herbst ist dies das erste Weihnachten zu viert. Pixie, die ihre Fans schon kurz nach der Ankunft des Babys mit emotionalen Einblicken berührte, hält den Namen des Nesthäkchens weiterhin unter Verschluss. Albert, der große Bruder, kam 2023 zur Welt und steht nun sichtbar im Mittelpunkt der Vorfreude auf den Weihnachtsmann. Zwischen Skiwetter und Kaminwärme dominieren bei der Familie liebevolle Kleinigkeiten: gemeinsames Kuscheln, das erste Fest des Babys im Ausland und viele Erinnerungen, die Pixie in kurzen Clips festhält – für später, wenn die Jüngsten die Details längst vergessen haben.

Instagram / pixielott Pixie Lott im Dezember 2024

Instagram / pixielott Pixie Lott im März 2025

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby