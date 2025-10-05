Bruce Springsteen wäre ohne Frau Patti nicht da, wo er ist

Bruce Springsteen (76), bekannt als "The Boss", hat vor der Veröffentlichung seines neuen Biopics tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt. Im Interview mit Time sprach der Musiker über die schwierige Zeit, als seine erste Ehe mit Schauspielerin Julianne Phillips 1989 endete. Er heiratete 1991 seine zweite Frau, Sängerin Patti Scialfa (72), die ihm half, sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. "Ich war ein komplizierter, chaotischer Mensch. Sie sah mich, wie ich wirklich war", gestand der Sänger. Patti, die 1984 seiner E Street Band beitrat, war neben ihm ein persönliches Projekt, wie er es ausdrückte. Heute hat das Paar drei gemeinsame Kinder.

Springsteen zog zusammen mit Patti ihre Kinder in Los Angeles groß, fernab der Öffentlichkeit. Obwohl Bruce 40 Jahre alt war, als sein erster Sohn Evan auf die Welt kam, zeigte der Nachwuchs nur wenig Interesse an der Musikerkarriere der Eltern. "Sie hatten ihre eigenen musikalischen Helden", sagte er in einem früheren Interview. Ihre Tochter Jessica machte als professionelle Reiterin Schlagzeilen und repräsentierte 2021 die USA bei den Olympischen Spielen. Sohn Samuel hingegen ist Feuerwehrmann und machte seine Eltern 2022 zu Großeltern, als Tochter Lily Harper geboren wurde.

Neben seinen familiären Reflexionen wirft das Biopic "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", das am 24. Oktober erscheint und in dem Jeremy Allen White (34) die Hauptrolle spielt, einen Blick auf Bruces Karriere. Der Musiker aus New Jersey, der sich nach einem schmerzhaften Scheitern seiner ersten Ehe dem öffentlichen Ritual der zweiten Ehe verschrieb, betonte in einem Interview 1995 die Bedeutung dieses Schrittes: "Es war anders als einfach nur zusammenzuleben." Die Verbindung zwischen ihm und Patti, so scheint es, hat ihm nicht nur Stabilität, sondern auch eine tiefe Partnerschaft gebracht, die bis heute anhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa, Juni 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen, Ehepaar und Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Patti Scialfa und Jessica Springsteen, 2019 in New York