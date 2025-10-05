Yvonne Pferrer und Jeremy verraten, ob es Camper-Zoff gab

Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31) sind leidenschaftliche Weltenbummler und genießen es, ihr Leben auf Reisen mit dem Camper zu verbringen. Gegenüber Promiflash verrieten sie jetzt, wie sie mit den Herausforderungen umgehen, die das enge Zusammenleben auf wenigen Quadratmetern mit sich bringt. Konflikte zwischen den beiden sind dabei äußerst selten. "Wir sind seit elfeinhalb Jahren ein Paar und jede Reise schweißt uns noch mehr zusammen. Auf Reisen müssen wir ganz andere Hürden gemeinsam bewältigen, und die kleinen Alltagsstreitigkeiten verlieren dabei komplett an Gewicht", erklären sie.

Die beiden verbrachten sechs Monate gemeinsam in einem Camper. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es auf engstem Raum kriselt. Doch Yvonne und Jeremy haben einen unkomplizierten Weg gefunden, solche Momente zu bewältigen: "Wenn die Luft mal dick war und wir uns gegenseitig auf die Füße getreten haben, ist der eine nach links raus, der andere nach rechts – und nach einer halben Stunde war alles wieder vergessen." Beide betonen, dass sie viel miteinander sprechen und im Laufe der Jahre gelernt haben, dem anderen auch auf kleinstem Raum seine Freiheit zu lassen.

Erst kürzlich konnten die Reality-TV-Stars und Social-Media-Persönlichkeiten einen großen Erfolg feiern. Ihr Kinofilm "YABADU", der ihre Reiseerlebnisse dokumentiert, erreichte die deutschen Kinocharts und begeisterte ein breites Publikum. Abseits der Leinwand haben sie jedoch bereits die nächste Reise geplant. Im Promiflash-Interview verraten sie: "Wir planen gerade für nächstes Jahr eine große Reise für ein ganz besonderes neues Projekt. Aber auch in diesem Jahr stehen noch einige Abenteuer an." Es bleibt also abzuwarten, wohin es für Yvonne und Jeremy als Nächstes geht.

Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Content Creator

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Content Creator