So geht der Ultimate-Hype-Kampf Mou Naksh vs. Umut Tekin aus

Bei "The Ultimate Hype" in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen wurde es Zeit für den zweiten Slapfight des Abends. Die Realitystars Mou Naksh und Umut Tekin (28) traten gegeneinander an – doch nur einer der beiden konnte sich den Sieg sichern. Nach drei Runden harter Backpfeifen wurde Mou als Gewinner gekürt. Der Temptation Island-Star zeigte sich stolz, räumte jedoch ein, dass die Schläge seines Gegners nicht ohne waren. "Beim zweiten Schlag habe ich ein bisschen gewackelt, [...] aber ich habe trotzdem das Beste draus gemacht", betonte er.

Mous Sieg hatte offenbar einen entscheidenden Grund. Während des Slapfights sah es zunächst danach aus, als würde Umut als Sieger hervorgehen. Die Backpfeifen des aktuellen Love Island VIP-Kandidaten schienen ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Doch in der zweiten Runde beging Umut einen gravierenden Fehler: Er drehte seinen Kopf weg, was als "Flinching" gilt und vermutlich zu einem Punktabzug führte. In der dritten Runde konnte Mou dann mit einem kräftigen Slap überzeugen. "Die hat richtig gesessen", bemerkten die Kommentatoren.

Trotz ihres Kampfes fließt zwischen Mou und Umut kein böses Blut. Schon im Vorfeld betonten die beiden in einem Instagram-Post: "Auch guten Freunden gibt man mal eine Backpfeife, auch wenn wir uns beide wen anders gewünscht hätten." Auch nach dem Slapfight bestätigten sie, zu "100 Prozent" weiterhin Freunde zu sein. Die "osmanische Schelle", die Umut ursprünglich angekündigt hatte, blieb jedoch aus. "Es ist immer was anderes, mit einem Kollegen", erklärte er gegenüber Moderatorin Charlotte Würdig (47).

Anzeige Anzeige

Seven Sport / Pervin Inan-Sertta Mou Naksh und Umut Tekin bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Seven Sport / Pervin Inan-Sertta Mou Naksh bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Mou Naksh und Umut Tekin, Oktober 2025

Anzeige