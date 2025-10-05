Kim Kardashian begeistert Fans mit Halloween-Dekorationen

Kim Kardashian (44) sorgt rechtzeitig vor Halloween für echte Schauerstimmung in ihrem Zuhause! In ihren Instagram-Stories gewährte die Reality-TV-Ikone nun einen Blick auf ihre außergewöhnliche Dekoration. Besonders beeindruckend ist dabei ihr Flur, der wie eine düstere Höhle voller Spinnweben wirkt. Die Wände sind mit zerrissenem weißen Stoff bedeckt, und eine Mumie, die scheinbar in einem Spinnennetz gefangen ist, sorgt für den perfekten Gruselfaktor. Diese Kulisse könnte glatt als Drehort für einen Horrorfilm dienen.

Doch damit war die schaurige Tour noch nicht zu Ende. Auch der Rest des Zuhauses wurde mit viel Liebe zum Detail dekoriert. In den Ecken posieren gespenstische Gestalten in Kapuzenmänteln und verleihen der Szenerie noch mehr Gänsehaut-Feeling. Um die Atmosphäre perfekt abzurunden, platzierte die SKIMS-Gründerin und ihr Team zahlreiche flackernde Kerzen entlang der Treppe. Auch in den vergangenen Jahren setzte Kim auf spektakuläre Halloween-Dekoration. 2022 schmückte die "All's Fair"-Schauspielerin laut E! News gemeinsam mit Eventplanerin Mindy Weiss ihren Vorgarten mit vielen Skeletten.

Die Unternehmerin ist bekannt dafür, Ereignisse wie Halloween mit großem Aufwand und Liebe zum Detail zu feiern, was nicht zuletzt ihren Kindern zugutekommt, die sie mit diesen Erlebnissen immer wieder begeistert. Der vierfachen Mutter scheint es eine besondere Freude zu bereiten, ihren Nachwuchs und deren Freunde mit kreativen Ideen zu überraschen. Ihre Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6), die sie gemeinsam mit Ex-Mann Kanye West (48) großzieht, dürften dank der Deko bereits bestens in Halloween-Stimmung sein.

Getty Images Kim Kardashian vor dem Gerichtsgebäude in Paris im Mai 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Halloween-Deko 2025

Instagram / khloekardashian True Thompson, Penelope Disick, Saint West, North West, Dream West, Reign Disick und Psalm West

