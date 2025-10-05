Geht Taylor Swift mit "The Life of a Showgirl" auf Tour?

Taylor Swift (35) hat verkündet, sich nach ihrer rekordverdächtigen "The Eras"-Tour eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Die 149 Konzerte in 51 Städten, die zwischen März 2023 und Dezember 2024 stattfanden, brachten der Sängerin nicht nur unglaubliche 2,2 Milliarden Dollar ein, sondern verlangten ihr auch körperlich alles ab. Im Gespräch mit "BBC Radio 1" erklärte Taylor, dass sie daher keine Tour für ihr neues Album "The Life of a Showgirl" plane, das am Freitag veröffentlicht wurde. "Ich bin so müde, wenn ich daran denke, das alles noch einmal zu machen, weil ich es wieder wirklich, wirklich gut machen möchte", gab sie offen zu.

Dabei sprach die Musikerin mit großer Freude über ihre Zeit auf der Bühne, die sie als "unvergesslich und extrem herausfordernd" bezeichnete. Doch auch wenn die Tour ein voller Erfolg war, hat Taylor aktuell andere Prioritäten. "Ich konnte die 'Eras'-Tour nur machen, als ich auf der 'Eras'-Tour war, und das waren zwei Jahre, in denen ich keine anderen Hobbys hatte. Jetzt habe ich wieder Hobbys", betonte sie. Statt erneut monatelang auf Tour zu gehen, wolle sie sich nun auf ihr Leben abseits der Bühne konzentrieren.

Obwohl die "Cruel Summer"-Interpretin von einer neuen Tour abgerückt ist, spekulieren Fans darüber, ob eine Las-Vegas-Residenz eine zukünftige Möglichkeit sein könnte – eine Bühne, die sich ideal für einen Superstar ihres Formats eignen würde. Laut Insidern, die mit The Sun sprachen, laufen bereits Gespräche über eine Reihe von Shows in Sin City. Im Fokus von Taylors Team soll besonders die beeindruckende, frisch eröffnete Konzerthalle "The Sphere" stehen, die 24.000 Zuschauer fasst. Doch im Moment scheint sie einfach nur die Zeit genießen zu wollen, in der sie sich auf ihr Privatleben konzentrieren kann.

Taylor Swift, Musikerin

Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Taylor Swift, Popstar