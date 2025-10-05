Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham lieben gemeinsame Jobs

Nicola Peltz-Beckham (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) haben erneut bewiesen, dass sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein echtes Dreamteam sind. Für die neue "Icons of Style"-Kampagne der Modemarke Express posierten die Schauspielerin und der Hobbykoch gemeinsam vor der Kamera und präsentierten dabei fein abgestimmte Partnerlooks. Von kuscheligen Pullovern bis hin zu eleganten Mänteln – das Ehepaar zeigte eine stilsichere Auswahl und betonte, wie sehr sie es genießen, gemeinsam an solchen Projekten zu arbeiten. "Es fühlt sich nie wie Arbeit an, wenn wir zusammen sind", schwärmte Nicola in einem Interview mit dem Magazin People.

Die Modekampagne steht ganz im Zeichen von Authentizität und Stil. Nicola betonte besonders die Vielseitigkeit der Kollektion, die von zeitlosen Schnitten bis hin zu modernen Trends reicht, während Brooklyn von den alltagstauglichen und gleichzeitig besonderen Stücken begeistert war. Bei der Auswahl ihrer Outfits achten die beiden darauf, ihre Looks aufeinander abzustimmen, ohne dabei ihre persönlichen Stilvorlieben zu vernachlässigen. Brooklyn erklärte, dass er Nicolas Geschmack häufig als Inspiration nutzt: "Manchmal schlägt sie mir etwas vor, und ich liebe es am Ende." Mit ihrem harmonischen Stilverständnis bewiesen sie einmal mehr, warum sie als das "It-Paar" der Modewelt gefeiert werden.

Nicola und Brooklyn ergänzen sich nicht nur beruflich, sondern auch privat wunderbar – nicht zuletzt durch Modetipps und Alltagsweisheiten, die sie teilen. Nicola betont, wie oft ihre Mutter, Claudia Heffner Peltz (70), sie bei Stilfragen unterstützt. Ihr Hochzeitskleid für die Erneuerung der Ehegelübde im Sommer entstammte gar Claudias eigener Garderobe aus den 1980ern. Für Brooklyn ist es vor allem Nicolas Selbstbewusstsein, das ihn inspiriert. Ihre Verbindung zeigt sich nicht zuletzt in kleinen Gesten: Brooklyn liebt es, Nicola in Jeans und T-Shirt zu sehen, während sie ihn am liebsten im schlichten Look mit weißen Shirts sieht.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025