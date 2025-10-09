Victoria Beckham würdigt abwesenden Sohn Brooklyn in Rede

Bei der glanzvollen Premiere ihrer neuen Netflix-Doku in London nutzte Victoria Beckham (51) die Gelegenheit, um eine emotionale Rede an ihre Familie zu richten. Dabei erwähnte sie explizit auch ihren ältesten Sohn Brooklyn (26), obwohl dieser nicht anwesend war. "Meine Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper – und David – oh mein Gott, er ist kein Kind!", scherzte sie vor Publikum im Curzon Mayfair Kino. Während Romeo, Cruz und Harper ihre Mutter vor Ort unterstützten, blieb Brooklyn der Veranstaltung laut People fern.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Promi-Spross durch Abwesenheit glänzt: Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) fehlten beispielsweise auch bei der 50. Geburtstagsfeier von Victorias Ehemann David Beckham, obwohl sie eingeladen gewesen sein sollen. Laut einer Quelle gibt es Spannungen zwischen Brooklyn, Nicola und der Familie, die jedoch nicht unüberwindbar seien. "Sie lieben ihn und sind immer für ihn da, aber sie sind verletzt und enttäuscht, dass er derzeit keinen Teil des Familienlebens übernimmt", zitiert People einen Insider.

Bereits vor zwei Wochen hatte Brooklyn versucht, den Spekulationen rund um einen Familienstreit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Beim Ryder Cup Celebrity All-Star Match in New York zeigte sich das Model genervt von den Gerüchten. "Jeder redet immer Unsinn. Ich versuche einfach, mein Leben zu genießen, wie jetzt – mit Freunden Golf zu spielen. Es macht Spaß", erklärte er gegenüber Daily Mail. Dabei betonte er, wie wichtig der Rückhalt durch seine Ehefrau für ihn sei. "Es wird immer Leute geben, die negative Dinge sagen, aber ich habe eine Frau, die mich sehr unterstützt", sagte Brooklyn und schenkte Nicola ein bekräftigendes Nicken.

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025