Victoria Beckham leidet: Ihr Sohn Brooklyn setzt auf Distanz

Die Spannungen innerhalb der berühmten Beckham-Familie scheinen nicht nachzulassen. Bei Victorias (51) großer Modenschau während der Pariser Fashion Week fehlte ausgerechnet ihr ältester Sohn, Brooklyn Peltz-Beckham (26). Während David Beckham (50) und die gemeinsamen Kinder Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14) anwesend waren, blieb Brooklyn erneut fern. Stattdessen teilte der 26-Jährige auf Instagram ein verliebtes Foto mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) und schrieb dazu: "Date Night mit meinem Mädchen." Diese auffällige Abwesenheit befeuert die Gerüchte um einen Familienstreit weiter.

Gerüchte über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie kursieren seit Monaten. Besonders auffällig war Brooklyns Abwesenheit bei mehreren Familienanlässen, darunter David Beckhams 50. Geburtstag. Im Sommer sorgte er zudem für Aufsehen, als er sein Hochzeitsgelübde mit Nicola erneuerte – angeblich, ohne seine Familie darüber zu informieren. Victoria machte kürzlich in einem Interview eine bemerkenswerte Bemerkung über familiäre Streitereien, die als subtiler Hinweis auf die angespannte Situation gedeutet werden könnte. Öffentlich äußern sich weder Brooklyn noch die Beckhams konkret zu dem Konflikt, was die Spekulationen weiter anheizt.

Brooklyn scheint sich derweil wenig um die Gerüchte zu kümmern und betonte in einem Interview gegenüber Daily Mail, wie sehr er Nicolas Unterstützung schätzt. "Wir machen unser Ding und halten den Kopf unten", erklärte der älteste Beckham-Sohn. Seine Aussage, er würde nur für ein britisches Traditionsgericht nach London zurückkehren – nicht jedoch wegen seiner Familie –, sorgte allerdings für neue Diskussionen. Während die Beckhams weiterhin schweigen, bleibt ungewiss, ob die Familie in naher Zukunft wieder zueinanderfindet. Trotz allem scheint Brooklyn sein Leben mit Nicola in Los Angeles glücklich und selbstbewusst zu genießen.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham

Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

