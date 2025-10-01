Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham fehlen bei Selena-Hochzeit

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich am 27. September 2025 in Santa Barbara das Jawort gegeben. Die Feier fand im luxuriösen El Encanto Hotel statt, und die Gästeliste war prominent besetzt, darunter Taylor Swift (35) sowie Paul Rudd (56), Steve Martin (80) und Martin Short (75), Selenas Kollegen aus der Serie "Only Murders in the Building". Doch auffällig abwesend waren Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30), die einst als enge Freunde der Braut galten, wie The Sun berichtet. Beide verpassten es auch, die Frischvermählten öffentlich in den sozialen Medien zu beglückwünschen.

Bereits zuvor gab es Berichte über eine angespannte Beziehung zwischen den ehemaligen besten Freundinnen. Ursache dafür sollen persönliche Differenzen und das angeblich aufmerksamkeitssuchende Verhalten von Nicola gewesen sein. Es wird vermutet, dass die Abwesenheit der Peltz-Beckhams bei der Hochzeit eine Art Retourkutsche war, da Selena im August bei der Erneuerung der Ehegelübde des Paares ebenfalls gefehlt hatte.

Noch vor zwei Monaten hatten Freunde betont, dass von einem Streit zwischen Selena und Nicola keine Rede sein könne. Ein Vertrauter betonte gegenüber dem Mirror: "Menschen haben volle Terminkalender, und hier wird Drama gesucht, wo keines ist." Auch die Behauptungen, Nicola hätte sich angeblich bei Begegnungen im Freundeskreis danebenbenommen, wies die Quelle entschieden zurück. Im Gegenteil: Die Sängerin soll laut dem Insider sogar angeboten haben, ihr Anwesen mit dem Paar zu teilen, als dieses auf Haussuche war.

Collage: Getty Images / Pascal Le Segretain, Getty Images Nicola und Brooklyn Peltz-Bekcham und Selena Gomez Collage

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, Medienpersönlichkeiten