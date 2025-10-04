Harmonie pur? So lief der Einzug bei "Promi Big Brother"

Der Einzug bei Promi Big Brother ist geschafft, und bisher scheint im Container alles in bester Harmonie zu laufen. Die Stimmung ist aufgedreht und neugierig, doch das neue Zuhause löst bei einigen schon gemischte Gefühle aus. "Ich komme mir vor wie bei Hornbach", scherzte Pinar Sevim beim Anblick der Einrichtung und war wenig begeistert von der Schlafsituation. "Ihr wisst schon, dass wir Oktober haben?", staunte sie angesichts der Möglichkeit, im Freien schlafen zu müssen. Für Sarah-Jane Wollny (27) ist die Umgebung vertraut: "Ich hab schon mal auf einer Baustelle gelebt."

Glücklicherweise bieten sofort mehrere Gentlemen an, auf den Pritschen im Außenbereich zu übernachten. Achim Petry (51), Marc Terenzi (47) und Andrej Mangold (38) versuchen, Pinar ihre Angst zu nehmen. Allerdings gibt es eine fiese PBB-Regel, die besagt, dass alle sechs Betten draußen immer besetzt sein müssen – vermutlich wird also jeder Teilnehmer mal in der Kälte schlafen müssen. Am ersten Tag im Container im Rohbau mussten die Stars außerdem sofort eine wichtige Entscheidung treffen. Wie in den vergangenen Staffeln gibt es 2025 auch wieder einen Containerchef, der hier auf den Titel "Bauleiter" hört. Michael Naseband (60) wird von den Kandidaten als erster in dieses Amt gewählt.

Unter den Kandidaten wurde auch ein Thema heiß diskutiert: Gibt es noch Nachzügler? Diese Frage wurde für die Zuschauer, die die letzten Tage nicht in einem Hotel von der Außenwelt abgeschnitten gelebt haben, schon beantwortet. Am Montag stoßen Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) zu "Promi Big Brother" dazu. Diese Information wurde während einer Pressekonferenz, der Promiflash beiwohnte, bekannt. Die einstige Tänzerin plauderte bei der Gelegenheit direkt aus, dass sie sich den Auftritt gut bezahlen lässt. "So eine Gage hat es noch nie gegeben, so etwas wird es nie wieder geben", prahlte die TV-Ikone.

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick und Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige