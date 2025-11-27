"Fast & Furious": Diese Stars wären fast mit dabei gewesen

Die Fast & Furious-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Hollywood-Franchises der letzten Jahrzehnte und begeistert seit 2001 Fans weltweit. Mit Stars wie Vin Diesel (58), Paul Walker (†40), Jordana Brewster (45) und Michelle Rodriguez (47) entwickelte sich die Serie zu einem Kassenschlager. Doch nicht alle Schauspieler, die für die Filme im Gespräch waren, wurden laut People Teil des Teams. So verriet Produzent Neal Moritz (66) Entertainment Weekly, Universal habe Timothy Olyphant (57) für die Rolle des legendären Dom Toretto gewollt. Doch dieser lehnte die Rolle ab. Er erklärte in einem Gespräch mit Hollywood Reporter, dass er lieber ein gemäßigteres Maß an Berühmtheit genieße.

Auch andere Schauspieler standen kurz davor, den Schlüssel ins Schloss des Action-Universums zu drehen. Laut People enthüllte Vin, dass die Rolle des Luke Hobbs in "Fast Five" ursprünglich nicht für Dwayne Johnson (53) vorgesehen war, sondern für Hollywood-Veteran Tommy Lee Jones (79). Dave Bautista (56) wiederum zeigte sich beim Gespräch mit den Produzenten wenig begeistert von einem Auftritt in der Reihe. In einem Interview mit Collider sagte der Marvel-Star, dass er sich aus ganz anderen Gründen mit Universal getroffen habe. "Sie wollten mit mir über Fast & Furious sprechen, aber das interessierte mich nicht", sagte er und fügte hinzu: "Ich wollte über Marcus Fenix sprechen." Dave ging es damals um sein persönliches Herzensprojekt, die Verfilmung von "Gears of War".

Deepika Padukone (39), eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Indiens, war ebenfalls für "Furious 7" im Gespräch. Wie Vin gegenüber TIME berichtete, musste sie die Rolle jedoch aufgrund von Terminkollisionen absagen. Eine ähnliche Situation ereignete sich laut NME bei Daisy May Cooper (39), die eine kleine Rolle angeboten bekam, diese aber ebenfalls nicht annehmen konnte.

Interessant ist, wie das Franchise durch diese Absagen beeinflusst wurde. Timothy Olyphant habe die Entscheidung, Dom Toretto nicht zu spielen, nie bereut. "Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten schlecht gewesen", sagte er gegenüber Hollywood Reporter. Ja Rules (49) Rückzug eröffnete Ludacris (48) eine langjährige Beteiligung an der Serie, die für ihn zum Erfolgsfaktor wurde. Deepika Padukone konnte dafür später mit Vin bei "xXx: Return of Xander Cage" zusammenarbeiten. Trotz der verpassten Möglichkeiten bleibt die "Fast & Furious"-Reihe ein Magnet für Superstars – und vielleicht stehen die Türen für einige dieser Schauspieler ja eines Tages doch noch offen.

Die Hauptdarsteller von "Fast Five"

Getty Images Timothy Olyphant im Oktober 2018 in Los Angeles

Getty Images Dave Bautista, ehemaliger Wrestler

Getty Images Deepika Padukone, Dezember 2023