Das halten Fans von Jimi Blues Einzug in Promi-BB-Container

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt mit seinem Einzug in den Promi Big Brother-Container für Gesprächsstoff. Der Musiker ist der dritte prominente Nachzügler der diesjährigen Staffel und teilt sich die Bühne mit Publikumslieblingen wie Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69). Doch während einige Fans seinen Einzug feiern, reagieren andere skeptisch. Unter einem Instagram-Post von Promiflash äußerten einzelne User Kritik: "Warum muss der jetzt eigentlich in jedem Format dabei sein?" oder "Den hätten die sich auch sparen können." Andererseits gab es auch deutliche Unterstützung. "Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Kandidatenwahl ist grandios", schrieb ein begeisterter Fan.

Die Resonanz auf Jimi Blues Einzug scheint tatsächlich vielfältig zu sein. Eine Promiflash-Umfrage [Stand 6. Oktober, 9:37 Uhr] zeigt jedoch, dass der Großteil der Zuschauer auf die Teilnahme des "Die wilden Kerle"-Stars gespannt ist. Von insgesamt 211 Teilnehmern gaben 62,6 Prozent (132 Leser) an, sich auf den Promi-Spross zu freuen. Lediglich 37,4 Prozent (79 Votes) der Promiflash-Leser sehen das anders und sind der Meinung, dass Uwe Ochsenknechts (69) Sohn nicht in das Format passt.

Am Montagabend wird Jimi Blue offiziell als 15. Teilnehmer in den Container ziehen, wie aus einer Pressemitteilung hervorging, die Promiflash vorlag. Ob dies bereits der finale Cast ist oder noch weitere Promis nachrücken, blieb dabei offen. Im Vorfeld hatten die Kandidaten gehört, dass es bis zu 18 Teilnehmer geben könnte. Für Jimi Blue dürfte die Umstellung auf die karge Unterkunft weniger ungewohnt sein. "Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem", versicherte der Musiker vor seinem Einzug.

Joyn/Marc Rehbeck Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Kandidat

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025