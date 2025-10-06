Überraschung: Er zieht heute bei "Promi Big Brother" ein

Eine weitere Wendung erwartet die Fans von Promi Big Brother. Wie aus einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, hervorgeht, bezieht ein weiterer Bewohner die spärliche Behausung. Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird heute Abend in der Liveshow um 20:15 Uhr in das prominente Haus einziehen. Damit ist er nach Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) der dritte Nachzügler und der insgesamt 15. Kandidat. Ob es dabei bleibt, ist momentan noch nicht bekannt. Den Teilnehmern scheint im Vorhinein gesagt worden zu sein, dass es bis zu 18 Bewohner geben könnte.

Das letzte Jahr war für Jimi turbulent. Der ehemalige Kinderstar, der durch die "Wilde Kerle"-Filmreihe bekannt wurde, geriet in die Schlagzeilen, nachdem er wegen unbezahlter Hotelrechnungen festgenommen wurde. Rund drei Wochen verbrachte er in Untersuchungshaft, bevor er gegen Kaution freigelassen wurde. In der Pressemitteilung erklärte er nun, dass ihm die Umstände der Realityshow daher nicht ganz fremd vorkommen: "Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem."

Im Haus erwartet ihn nicht nur der herausfordernde Alltag im Rohbau, sondern auch einige starke Charaktere. Mit dabei sind die Realitystars Paco Herb, Sarah-Jane Wollny (27), Christina Dimitriou (33), Laura Maria Lettgen, Pinar Sevim und Andrej Mangold (38). Außerdem machen es sich die Sänger Marc Terenzi (47) und Achim Petry (51) im Rohbau gemütlich. Aus dem Social-Media-Kosmos sind Karina2you und Satansbratan dabei, während die Schauspieler Michael Naseband (60) und Doreen Dietel (51) aus dem linearen Fernsehen bekannt sind. Für Glamour sorgen natürlich Harald und Désirée.

Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Kandidat

"Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

