Enthüllt: Das ist der Luxusbereich bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother-Fans können aufatmen: Vor dem Start der diesjährigen Staffel wurde gerätselt, ob es einen zweiten Bereich geben würde. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, wird nun verraten: Es gibt in diesem Jahr einen Luxusbereich! Die sogenannte Musterwohnung ist der Traum jedes Bewohners und steht in starkem Kontrast zum spärlich ausgestatteten Rohbau. Auf 120 Quadratmetern genießen die Promis hier vollen Komfort. Sie haben Zugriff auf ihre Koffer, Luxusartikel und Kleidung – Güter, die den anderen Teilnehmern verwehrt bleiben.

Doch es gibt noch weitere Vorteile der Musterwohnung. Dreimal am Tag werden die Bewohner des zweiten Bereichs mit Essen und Getränken nach ihrer Wahl versorgt. Außerdem ist es möglich, von dort die Geschehnisse im Rohbau zu beobachten. Auf Ansage des großen Bruders wird dies über Monitore möglich gemacht. Doch auch im Luxusbereich kann man den Augen der Zuschauer natürlich nicht entkommen: Er ist mit 26 Kameras und 13 Richtmikrofonen ausgestattet.

In der ersten Liveshow am heutigen Montagabend erfahren die bisherigen "Promi Big Brother"-Kandidaten neben der Enthüllung der Musterwohnung auch noch weitere interessante Neuigkeiten. Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) stoßen zu der Realityshow dazu. Fans erfuhren dies bereits am vergangenen Donnerstag in einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm. Die beiden Diven gehen mit sehr unterschiedlichen Attitüden in die Show. Während der Modedesigner deutlich machte, dass er das TV-Abenteuer ganz entspannt antritt, sagte Désirée den jüngeren Kollegen, die sie "Insta-Akrobaten" nannte, den Kampf an.

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Joyn/Willi Weber Die Musterwohnung bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn/Willi Weber Das Badezimmer der Musterwohnung bei "Promi Big Brother" 2025

