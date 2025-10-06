Guido Maria Kretschmer teilt sein Liebesgeheimnis mit Frank

Guido Maria Kretschmer (60) und sein Ehemann Frank feiern ein besonderes Jubiläum: Seit sage und schreibe 40 Jahren sind die beiden ein Paar. "Ich bin wirklich blessed", schwärmte der Modedesigner auf einer Veranstaltung in Hamburg über die tiefe Verbindung zu seinem Partner. Ihr Liebesgeheimnis? Eine Mischung aus gegenseitiger Wertschätzung, Treue und der Tatsache, dass Guido aufgrund seines vollen Terminkalenders kaum Zeit für Ablenkungen hatte. "Ich hätte gar keine Zeit gehabt für außereheliche Erlebniswelten", scherzt er im Interview mit RTL. Für ihn ist Frank nicht nur ein Partner, sondern die "Endstufe" von Freundschaft – oder wie Guido es ausdrückt: "Freundschaft-Couture".

Obwohl Guido selbst von seinen Freunden als herzlich und zugänglich wahrgenommen wird, sieht er sich nicht als perfekten Freund. Er gesteht, dass er oft nicht an Partys teilnehmen oder selten Zeit für Treffen finden kann. Dennoch legt er großen Wert auf echte Verbindungen – Freundschaften, die auch ohne ständigen Kontakt funktionieren. Ein Paradebeispiel ist seine Beziehung zur Moderatorin Palina Rojinski (40). "Wenn wir uns sehen, gibt es keine Anfangsschwierigkeiten", betont Guido. Bei dem Event in Hamburg zog er mit seiner Offenheit auch die ehemalige Verlobte von Pietro Lombardi (33), Laura Maria Rypa (29), in seinen Bann. Sie vertraute ihm einiges über ihre Beziehung an und zeigte sich beeindruckt von seiner einfühlsamen Art.

Doch am Ende bleibt Frank der wichtigste Mensch in Guidos Leben. Für sie beide war Arbeit oft eine Priorität, doch genau das habe ihre Beziehung gestärkt. Guido liebt es, Zeit mit Frank zu verbringen, auch wenn sie im stressigen Alltag manchmal knapp wird. Von ihrem ersten Aufeinandertreffen bis heute hat sich Guidos Bewunderung für Frank nie verändert. Die beiden haben es geschafft, eine Partnerschaft zu führen, die auf echter Zuneigung und Verständnis beruht, und das ist wohl das schönste Liebesgeheimnis von allen.

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2024

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025