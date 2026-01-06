Vanessa Borck startet schwierige Challenge bis "Let's Dance"

Vanessa Borck (29), die sich als Social-Media-Star einen Namen gemacht hat, hat ihre Follower auf Instagram mit einer persönlichen Challenge überrascht. Die 29-Jährige hat sich vorgenommen, bis zu ihrer Teilnahme an Let's Dance den Spagat zu lernen – eine Fähigkeit, die sie nach eigener Aussage bisher nie beherrschte. In einem Reel, das sie mit ihren über zwei Millionen Fans teilte, zeigt die 29-Jährige ihre ersten Dehnübungen und erklärte humorvoll: "Ich komme nicht mal mit den Händen an meine Füße. Aber ich dachte mir, wenn ich tanzen will, ist ein bisschen Dehnung vielleicht gar nicht so verkehrt."

Die Reaktionen auf Vanessas sportliche Herausforderung ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb von nur 30 Minuten erreichte ihr Beitrag tausende Likes und zahlreiche ermutigende Kommentare. Viele Fans lobten die Reality-TV-Persönlichkeit für ihren Mut und dafür, dass sie auch weniger elegante Momente zeigt. "Das sieht schon toll aus! Du schaffst das!", schrieb ein Anhänger, während ein anderer kommentierte: "Respekt, dass du etwas Neues probierst und das so ehrlich mit uns teilst." Für die Netz-Bekanntheit scheint der Weg selbst das Ziel zu sein, denn sie betonte, wie stolz sie schon jetzt auf ihre Fortschritte sei.

Trotz aller Vorfreude zeigte Vanessa in den letzten Tagen auch eine ordentliche Portion Respekt vor ihrer Teilnahme an der beliebten Tanzshow. Besonders das offene Feedback der Jury ließ sie nicht kalt. "Die meiste Angst habe ich vor Kritik. Ich weiß, man wird da halt bewertet, und davor habe ich ein bisschen Angst", gab die Social-Media-Queen auf Instagram zu. Auch die Vorstellung, auf der Bühne komplett die Nerven zu verlieren, beschäftigte sie merklich. Doch für die Influencerin überwog letztlich die Freude auf das Abenteuer und das neue Kapitel, das sie erwartet.

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

Instagram / nessiontour Influencerin Vanessa Borck, Januar 2026

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025