Nackte Füße: Guido muss bei "Shopping Queen" wegschauen

Bei Shopping Queen wird es im großen Finale besonders kurios: Die 75-jährige Margit sorgt mit einer außergewöhnlichen Aktion für einen Moment, der laut tag24 nicht nur Moderator Guido Maria Kretschmer (60) ins Schwitzen bringt. Beim Motto "Fashion Week calling! Trage, was sich sonst keiner traut" zeigt die Kandidatin nicht nur Mut bei ihrem Outfit, sondern auch bei ihrer letzten Rettungsaktion in einem Drogeriemarkt. Mit Unterstützung ihrer Freundin Marila, die ihr unterwegs zur Seite steht, wird Margit kurzerhand mitten im dm für den Laufsteg hergerichtet – inklusive einer ungewöhnlichen Pediküre auf dem Boden der Drogerie.

Während das Budget für Styling und Friseur nicht mehr ausreicht, ergreifen Margit und ihre Begleitung einfach selbst die Initiative. Marila greift zum Nagellack und lackiert Margit kurzerhand die Zehennägel, während diese barfuß auf dem Boden sitzt. Für Guido, der dafür bekannt ist, bei Füßen besonders empfindlich zu sein, ist das eine Herausforderung: "Nein, nein, ich kann nicht hinsehen", stöhnt der Modedesigner sichtlich amüsiert. Die 75-Jährige lässt sich jedoch nicht beirren, klebt sich noch schnell künstliche Wimpern auf und bringt ihr Make-up selbst zum Abschluss. Trotz des chaotischen Endspurts bleibt Margits Look für Guido beeindruckend.

Margit ist nicht nur im Drogeriemarkt kreativ, sondern überzeugt später auch auf dem Laufsteg mit ihrem außergewöhnlichen bunten Outfit. Guido lobt: "Das ist so ein bisschen aus einer anderen Zeit, aber ich nehm ihr das top ab." Ob die Modelagentur-Chefin mit ihrer mutigen Aktion und ihrem außergewöhnlichen Sinn für Mode die Führende Heike vom Thron stoßen konnte, bleibt spannend bis zum letzten Moment. Die Entscheidung der Woche ist in der Show auf VOX zu sehen oder schon vorab im Stream. Klar ist: Margit hat diesen "Shopping Queen"-Moment mit ihrer Originalität unvergesslich gemacht.

