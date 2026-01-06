Vierjährige Pause: Bruno Mars kündigt ein neues Album an

Bruno Mars (40) macht seine Fans heiß auf neue Musik: Der Sänger hat am Montag auf X mit nur vier Worten für Aufregung gesorgt. "Mein Album ist fertig", schrieb Bruno und stellte damit in Aussicht, worauf seine Fans sehnlichst gewartet haben. Ein Veröffentlichungsdatum nannte er allerdings nicht, ebenso wenig einen Titel oder Details zur Tracklist. Fest steht: Das neue Werk soll nach vier Jahren Albumpause kommen und die Wartezeit für seine Community beenden.

Bis dahin war es erstaunlich still um Langform-Releases des Musikers. Sein letzter Song erschien im Januar 2025: "Fat Juicy & Wet" mit Rapperin Sexyy Red (27). Der explizite Text sorgte in seiner Fanbase jedoch für Enttäuschung. Zudem produzierte er "Die With a Smile" mit Lady Gaga (39) und "APT." mit Rosé (28) – zwei immense Hitsongs mit großem kommerziellem Erfolg. Zuvor feierte er als Teil des Duos Silk Sonic mit Anderson Paak den Erfolg des Albums "An Evening with Silk Sonic". Sein letztes Soloalbum liegt noch länger zurück: "24K Magic" datiert auf 2016.

In der Zwischenzeit machte Bruno mit anderen Dingen Schlagzeilen. 2024 behauptete ein Insider, er leide unter einer starken Spielsucht und habe bei einem Hotelcasino in Las Vegas umgerechnet rund 45 Millionen Euro Schulden. Diese Gerüchte dementierte das Hotel, in dem der 40-Jährige im Zuge einer Residency regelmäßig auftrat, jedoch schnell. Bruno selbst nahm die Anschuldigung mit Humor – als er einen neuen Streamingrekord knackte, scherzte er auf Instagram: "Streamt bitte weiter! Dann bin ich im Handumdrehen schuldenfrei."

Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Lady Gaga und Bruno Mars bei den Grammys im Februar 2025

Getty Images Bruno Mars, Sänger