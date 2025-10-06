Melinda Gates feiert ihr Red-Carpet-Debüt mit neuem Partner

Ein glamouröser Moment in London: Melinda French (61) Gates und ihr neuer Partner Philip Vaughn haben bei den diesjährigen Albies ihre gemeinsame Premiere auf dem roten Teppich gefeiert. Die Unternehmerin strahlte in einem leuchtend goldgelben, schimmernden Kleid, während der 48-jährige Philip sich im klassischen schwarzen Smoking präsentierte. Arm in Arm posierte das Paar vor den Kameras und ließ dabei keinen Zweifel an ihrem Glück. Laut Medienberichten fand die Spendengala im renommierten Natural History Museum statt und war dabei der perfekte Rahmen, um nicht nur Melindas Engagement für Frauenrechte und globale Gesundheitsinitiativen zu würdigen, sondern auch ihre neue Beziehung offiziell zu machen.

Philip ist kein Unbekannter: Der erfolgreiche Unternehmer gründete den Craft-Beer-Lieferdienst "Tavour" und war zudem mehrere Jahre bei Microsoft tätig – jenem Unternehmen, in dem Melinda einst arbeitete und ihren Ex-Mann Bill Gates (69) kennenlernte. Die ersten Gerüchte um eine romantische Verbindung zwischen Melinda und Philip begannen bereits 2024, nachdem die beiden händchenhaltend in New York gesehen worden waren. Zuvor sind sie stets diskret geblieben, doch mit ihrem Auftritt bei den Albies ist ihr Liebesglück nun offiziell bestätigt und sorgte für Aufsehen.

Für Melinda markiert dieser Abend zugleich ein neues Kapitel in ihrem Leben. Nach der Scheidung von Bill Gates im Jahr 2021 hat sie sich auf ihre wohltätige Arbeit konzentriert und dabei immer wieder ihre Leidenschaft für Gleichberechtigung und Gesundheitsförderung bewiesen. Philip, der sich ebenfalls durch seinen Unternehmergeist auszeichnet, soll sie in ihrem Engagement unterstützen. Der gemeinsame Lebensweg scheint beiden neuen Schwung zu verleihen, und ihr harmonischer Auftritt bei der Gala lässt erahnen, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat eine starke Verbindung eingegangen sind.

Getty Images Philip Vaughn und Melinda French Gates, Oktober 2025

Getty Images Melinda Gates, September 2023

Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, im September 2015