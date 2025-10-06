Tara Tabitha und "Hofnarr" Dennis Lodi bekommen eigene Show

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi lassen ihre Fans noch tiefer in ihr Leben blicken: Ab dem 27. Oktober startet ihre neue Reality-Show "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" auf Joyn und ATV. Das Paar, das aktuell im "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen ist und für viel Gesprächsstoff sorgt, öffnet die Türen zu seinem Alltag als frisch zusammengezogenes Duo. Dennis, der aus Stuttgart stammt, hat nach nur fünf Monaten Fernbeziehung den Schritt gewagt, zu Tara nach Wien zu ziehen. Dort lebt der Reality-Star längst nicht nur glamourös – wie die neue Show zeigen wird.

In der Sendung erwartet die Zuschauer laut heute.at ein Mix aus Alltagssituationen und besonderen Momenten. Ob beim Möbelaufbau, Schnitzelkochkurs oder während luxuriöser Shopping-Touren, Kameras begleiten Tara und Dennis in jeder Lebenslage. Besonders die Rollenverteilung sorgt für Gesprächsstoff, denn während Dennis lachend behauptet, "die Hosen anzuhaben", ist Tara überzeugt: "Du entscheidest hier nichts." Doch auch außerhalb des Haushalts gibt es Spannendes: Der enge Kontakt zwischen Tara und Dennis' Mutter sowie ein überraschendes Meeting auf Mallorca versprechen zusätzliche Dramatik und Unterhaltung.

Die neue TV-Doku kommt für das Paar zu einem idealen Zeitpunkt. Die beiden Reality-Stars sind nach wie vor voller Pläne für die Zukunft. Bereits vor einigen Monaten verrieten sie, dass sie mittelfristig ans Auswandern denken, etwa nach Spanien. Mit der neuen Show und ihrem gemeinsamen Leben in Wien zeigen sie, dass sie aktuell an einem Wendepunkt ihres Lebens stehen. Tara hat in den letzten Jahren bereits in mehreren Formaten mitgewirkt, doch mit Dennis an ihrer Seite wird dieses Kapitel ihres Lebens eine ganz neue Richtung einschlagen.

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025