Nach Trennung: Eric Stehfest muss Privatinsolvenz anmelden

Nach 11 gemeinsamen Jahren haben sich Eric Stehfest (36) und seine Ehefrau Edith (30) getrennt. Die Nachricht über das Ende ihrer Ehe machte der ehemalige GZSZ-Star kürzlich öffentlich. Ein Grund für die Trennung: Erics paranoide Schizophrenie, die die Beziehung massiv belastete. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, doch auch die Familie konnte die schwerwiegenden Probleme nicht retten. Als wäre das alles nicht genug, sieht sich der Schauspieler nun mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: Wie Eric enthüllt, wird er in Kürze eine Privatinsolvenz anmelden. "Wegen meiner Schizophrenie bin ich in die Pleite gerutscht", gestand er in einem Interview mit der Bild.

Die finanziellen Schwierigkeiten des TV-Stars nehmen dramatische Ausmaße an. Allein durch die Eröffnung eines Cafés in Gera im Jahr 2019 habe Eric rund 200.000 Euro verloren. Zwei Jahre später, während der Corona-Pandemie, sah er sich gezwungen, das Geschäft zu schließen. Darüber hinaus hätten Depressionen und Panikattacken dazu geführt, dass er Mahnungen ignorierte und keine neuen Jobs mehr annehmen konnte. In seinem bald erscheinenden Buch "9 Jahre Wahn" schildert Eric schonungslos, wie ihn seine Krankheit in einen Teufelskreis aus Misstrauen und Überforderung trieb. Er gibt zu, seine Frau Edith mit Vorwürfen über angebliches Fremdgehen belastet und sie letztlich mit allen Aufgaben allein gelassen zu haben.

Doch Eric arbeitet hart daran, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Er hat einen Betreuer zur Unterstützung und schöpft vor allem aus dem Alltag mit seinen Kindern neuen Mut. "Das hat mir unheimlich geholfen, einfach weiterzumachen", erklärte er optimistisch. Für den Schauspieler war der Weg aus der Krise alles andere als leicht, aber er zeigt sich entschlossen, seine Stabilität zurückzugewinnen. Erics Karriere umfasst neben der Schauspielerei auch Erfahrungen als Autor und Reality-TV-Star, doch nun scheint er sich verstärkt auf die Heilung und den Aufbau seines Lebens zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

RTL Eric Stehfest, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025