Bei Probe verletzt: Kevin Njie fällt bei Fame Fighting aus

Kevin Njie (29) hat sich während seiner Kampfsportvorbereitungen auf Bali verletzt und wird beim Fame Fighting-Event nicht antreten können. Dies wurde auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Veranstaltung bekannt gegeben. Geplant war ein Kampf zwischen Kevin und seinem Gegner Daymian Weiß, doch dieser muss nun abgesagt werden. "Kevin Njie kann leider den Kampf gegen Daymian Weiß nicht antreten. Er ist auf Bali in der Kampfvorbereitung und hat sich dort verletzt", heißt es. Gleichzeitig wurde erklärt, dass Kevin in die Hände des Ringarztes gegeben wird, der ihm dabei helfen soll, wieder fit zu werden.

Daymian bleibt dabei jedoch nicht kampflos: Die Organisatoren der Show suchen bereits eifrig nach einem neuen Gegner für ihn. Wer diesen Platz einnehmen wird, soll zeitnah verkündet werden, um die Fans nicht lange auf die Folter zu spannen. Derzeit ist allerdings noch unklar, wie schwer Kevins Verletzung ist und wie lange seine Genesung dauern wird. Das Publikum sowie die Veranstalter hoffen, dass er bald wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Bereits vor zwei Monaten hatte Kevin auf Instagram offen über seine sportlichen Schwierigkeiten gesprochen. "Hand aufs Herz: Ich bin nicht fit und ich bin nicht ready. Aber ich werde natürlich 100 Prozent geben", erklärte der Realitystar und zeigte sich selbstkritisch. Er nahm damals kein Blatt vor den Mund und beteuerte: "Ich bin gerade wirklich dick. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gewogen wie jetzt. Ich wiege 98,7 Kilo." Trotzdem zeigte er sich ehrgeizig und kündigte an, innerhalb von 60 Tagen rund zwölf Kilogramm abnehmen zu wollen. "Es wird eine Crashdiät, viel Sport und gute Ernährung, aber ich habe keine Zweifel, dass ich das schaffe", gab er sich überzeugt.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

