Cecilia Asoro enthüllt verstörende Sprachnachricht von Silva

Während der "Iconic Drama"-Kino-Tour von Sam Dylan (34) sorgte Cecilia Asoro (29) vor Kurzem für großes Aufsehen, als sie vor Live-Publikum eine Sprachnachricht von Silva Gonzalez (46), derzeit bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen, laut abspielte. Die Nachricht, die er ihr einst via WhatsApp geschickt hatte, war voller Beleidigungen: "Du bist wegen mir nur weiter Cecilia. […] Solange du es nicht erkennst, bist du eine arme kleine Sau, Cecilia. Du bist eine arme kleine Sau. Und ich werde eine Kampagne gegen dich fahren, […] weil du bist vollgesch*ssen, vollgek*ckt. […] Du bist ein vollgek*ckter Handschuh." Moderator Sam kommentierte die Nachricht mit sichtlicher Fassungslosigkeit: "Das ist sowas von Psycho."

Im Anschluss erklärte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin im Promiflash-Interview, dass die Sprachmemos während eines alkoholisierten Moments Silvas entstanden seien. "Er hatte auf einmal seine fünf Minuten und hat mir dann gleich zehn solcher Nachrichten hintereinander geschickt", schilderte sie. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer beschuldigte Cecilia, er sei aufgrund ihrer Beteiligung aus einer anderen Show namens The 50 ausgeschieden. Doch die Reality-TV-Bekanntheit stellte klar, dass diese Anschuldigungen für sie keinerlei Grundlage hätten: "Ich wusste gar nicht, dass ich in Bezug auf ihn irgendeine Rolle gespielt haben könnte. Das hatte gar keinen Sinn."

Bereits vor wenigen Tagen hatte Cecilia auf Instagram angedeutet, dass sie von dem Hot Banditoz-Star beunruhigende Sprachnachrichten erhalten habe – Details gab sie da jedoch noch nicht preis. Auf die Frage eines Fans antwortete sie stattdessen deutlich: "Der Typ hat echt ein ernstes Problem." Die Influencerin riet Silva, sich professionelle Hilfe zu suchen. "Ich meine das nicht als Beleidigung, aber meiner Meinung nach reicht da eine normale Therapie nicht aus", erklärte sie. Die 29-Jährige betonte außerdem, dass der "Veo Veo"-Sänger sich besser für eine Weile komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen und an sich arbeiten sollte – denn sein Auftreten wirke auf sie "beängstigend".

Collage: Amazon MGM Studios, RTL Collage: Realitystars Cecilia Asoro und Silva Gonzalez

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Joyn / Benedikt Müller Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin