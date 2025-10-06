Christina Dimitriou offenbart schweren Verlust bei Promi-BB

Christina Dimitriou (33), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, zeigte sich bei der aktuellen Staffel von Promi Big Brother von ihrer verletzlichen Seite. Während eines Gruppenmoments am zweiten Tag sprach sie offen über einen tiefgreifenden Verlust, der sie noch immer stark belastet. "Ich habe meine beste Freundin im November verloren. Das war die schlimmste Zeit für mich. Und ich war schwanger", teilte sie ihren Mitbewohnern mit Tränen in den Augen mit. Sichtlich betroffen reagierten die anderen Bewohner mit großem Mitgefühl auf die emotionale Beichte.

Laut Christina litt ihre beste Freundin an schweren Gesundheitsproblemen. "Sie hatte zwei Gehirntumoren", erklärte die Reality-TV-Darstellerin weiter. Die Diagnose erfolgte erst, nachdem ihre Freundin wegen starker Kopfschmerzen ärztliche Hilfe aufgesucht hatte. Doch die Zeit danach war erschreckend kurz: Nur zehn Tage nach der Diagnose verstarb ihre Freundin, die gerade 41 Jahre alt war. Dieser Schicksalsschlag traf Christina besonders hart, da ihre Freundin die Person war, die sie über Jahre hinweg unterstützt hatte. "Sie war die Einzige, die ich an meiner Seite hatte", fügte sie unter Tränen hinzu.

Privat führte Christina in ihren bisherigen TV-Auftritten ein Leben, das von Drama und Schlagzeilen geprägt war, doch derartige Einblicke in ihre tiefsten Gefühle sind selten. Zu ihrer Schwangerschaft, die sie in derselben Zeit durchleben musste, wollte Christina bisher keine weiteren Details öffentlich machen. Ihre Mitbewohner unterstrichen erneut, wie nah ihnen die Geschichte ging und boten ihr Trost an. In früheren Momenten betonte Christina immer wieder, wie wichtig enge Beziehungen für sie sind. Ihre starke Bindung zu ihrer Freundin macht diesen Verlust daher umso tragischer.

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit