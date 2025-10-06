Sarah Engels' Halbmarathon: Julian verlangsamte ihren Lauf

Sarah Engels (32) hat am Kölner Halbmarathon teilgenommen und das sportliche Abenteuer gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels (32) bestritten. Die Sängerin, die die 21,1 Kilometer bei herbstlichem Wetter in lilafarbener Regenjacke und schwarzer Laufshorts absolvierte, teilte auf Instagram stolz ihre Freude über den Lauf und die gemeisterte Herausforderung. Beide posierten lächelnd mit ihren Medaillen im Ziel – doch Sarah konnte sich eine humorvolle Spitze gegen Julian nicht verkneifen: "Ohne deine drei Toilettenpausen wären wir unter zwei Stunden geblieben. Beim nächsten Mal dann!", schrieb sie in ihrem Beitrag.

Trotz der kleinen Verzögerungen durch Julians schwache Blase war der Lauf für die beiden ein voller Erfolg. Sarah, die mit ihrer Teilnahme ein weiteres sportliches Ziel erreichte, erhielt viel Zuspruch von ihren Fans. Unter ihrem Instagram-Posting sammelten sich zahlreiche begeisterte Kommentare, in denen sie als energiegeladen und bewundernswert beschrieben wurde. "Herzlichen Glückwunsch, unglaublich, was für eine Power du hast!", schwärmte eine Followerin. Ein anderer Fan hob den Zusammenhalt des Paares hervor: "Ihr seid das Dreamteam." Für die Fans stand dabei weniger die genaue Zeit beim Halbmarathon im Vordergrund, sondern vielmehr die sportliche Leistung und die positive Energie, die das Paar ausstrahlt.

Julian und Sarah sind seit 2021 verheiratet und seitdem in fast allen Lebenslagen ein eingespieltes Team – so auch beim Sport. Die Sängerin, die mit ihrem aktiven und gesunden Lebensstil begeistert, hat sich längst als Vorbild für ihre Community etabliert. Auch Julian unterstützt sie regelmäßig bei ihren sportlichen Aktivitäten, wenngleich er diesmal mit seinen Toilettenpausen eine kleine Herausforderung für die Zeit darstellte. Dennoch zeigten die beiden, dass sie nicht nur im Alltag, sondern auch bei sportlichen Herausforderungen zusammenhalten – eine Eigenschaft, die ihre Fans immer wieder begeistert.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels beim Halbmarathon in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels