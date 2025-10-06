Stalker kam Prinz Harry bei seinem UK-Besuch gefährlich nah

Prinz Harrys (41) Besuch in Großbritannien im vergangenen Monat wurde von einem beunruhigenden Zwischenfall überschattet. Einer Frau, die als Stalkerin des Herzogs von Sussex bekannt ist, gelang es am 9. September, in eine als sicher eingestufte Zone eines Hotels in London einzudringen, wo Harry anlässlich der WellChild Awards anwesend war. Zwei Tage später wurde dieselbe Frau am Centre for Blast Injury Studies in West-London von Harrys Sicherheitsteam abgefangen. Berichten der Daily Mail zufolge gehört sie zu einer Liste von Personen, die von einer Sicherheitsfirma als Gefahr für Harry eingestuft wurden.

Die Frau ist bekannt für ihre Fixierung auf den Prinzen, und es wird vermutet, dass sie ihm in der Vergangenheit sogar bis ins Ausland gefolgt ist, unter anderem während eines Besuchs in Nigeria im Mai 2024. Besorgniserregend ist jedoch, dass staatliche Sicherheitskräfte während dieser Ereignisse nicht anwesend waren – ein Umstand, der Harry seit dem Verlust seines durch Steuergelder finanzierten Polizeischutzes beschäftigt. Während die Metropolitan Police am 8. September vorübergehend Schutz für Harry bereitstellte, musste er seinen Sicherheitsbedarf für den Rest seines Aufenthalts selbst decken.

Seit seinem Rückzug von den königlichen Pflichten im Jahr 2020 hat Harry wiederholt Vorstöße unternommen, um eine Neubewertung seiner Gefährdungslage zu erwirken, bislang jedoch ohne Erfolg. Der Prinz, der mit seiner Frau Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien lebt, ist überzeugt, dass der Entzug des Polizeischutzes ein Druckmittel gewesen sei, um ihn zur Rückkehr nach Großbritannien zu bewegen. Obwohl die Sicherheit seiner Familie oberste Priorität hat, plagen Harry nach wie vor große Schuldgefühle, da er befürchtet, dass sein Status auch für Menschen in seiner Umgebung eine Gefahr darstellen könnte.

Getty Images Prinz Harry, 2025

Getty Images Prinz Harry, 2025

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025