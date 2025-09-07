Sarah Engels und Julian haben sich gemeinsamen Traum erfüllt

Sarah Engels (32) und ihr Ehemann Julian (32) haben voller Freude verkündet, dass sie sich einen großen Wunsch erfüllt haben: ein eigenes Traumhaus. In einem emotionalen Video, das die beiden auf Instagram posteten, fallen sie sich verliebt in die Arme, während im Hintergrund ein modernes Neubauhaus zu sehen ist. "Ein neues Kapitel beginnt", schreibt die Sängerin zu dem Post und fügt hinzu: "Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Kapitel in unserem Zuhause. Auch wenn das für die nächsten Wochen einiges an Arbeit bedeutet." Die Begeisterung ist nicht nur bei dem Paar groß, sondern auch bei ihren zahlreichen Fans und Freunden, die in den Kommentaren mit Glückwünschen und Herz-Emojis ihre Freude ausdrücken.

Sarah Engels gab in ihrem Beitrag ebenfalls preis, dass sie bereits vor sechs Jahren in ihrem Mann und ihrer Familie ihr wirkliches Zuhause gefunden habe. Trotzdem sei das neue Haus ein aufregender persönlicher Meilenstein. Die beiden Eheleute, die für ihre Hingabe und ihr harmonisches Zusammenleben bekannt sind, haben mit dem Kauf dieses Hauses sicherlich einen weiteren Schritt in eine noch aufregendere gemeinsame Zukunft gemacht.

Abseits ihrer öffentlichen Auftritte ist Sarah auch als Businessfrau erfolgreich. Sie managt unter anderem als Vermieterin ihre Mehrfamilienhäuser und beweist somit ihr Geschick auch auf dem Immobilienmarkt. Ihr Ehemann Julian steht ihr dabei zur Seite, und gemeinsam scheinen sie ein harmonisches und gut funktionierendes Team zu sein. Mit dem neuen Hausprojekt haben beide nun die Möglichkeit, ihren Lebensstil in den eigenen Räumen zu genießen und sich dort frei zu entfalten.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024