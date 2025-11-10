Neugieriger Fan fragt: Ist Sarah Engels aktuell schwanger?

In einer Fragerunde auf Instagram wurde Sarah Engels (33) kürzlich mit einer besonders neugierigen Frage konfrontiert: Ob sie aktuell schwanger sei. Die Sängerin stellte daraufhin klar: "Nein, ich bin nicht schwanger." Doch damit nicht genug – sie fügte hinzu: "Derzeit ist es auch nicht geplant." Wie genau der Fan auf diese Vermutung kam, ließ Sarah offen. Stattdessen nutzte sie die Gelegenheit, um eine andere erfreuliche Neuigkeit aus ihrem Privatleben zu teilen: "Wir sind aktuell sehr glücklich und freuen uns auf unser neues Zuhause."

Die Sängerin, die durch ihre Teilnahme an DSDS im Jahr 2011 ihren Durchbruch schaffte, ist bekannt dafür, ihre Fans regelmäßig in ihr Familienleben mitzunehmen. Neben süßen Einblicken in ihren Familienalltag teilt sie auch immer wieder Neuigkeiten zu größeren Meilensteinen. Der anstehende Umzug scheint das Paar derzeit besonders zu begeistern. Wo genau sich das neue Zuhause befindet oder wann der Umzug stattfinden soll, verriet Sarah allerdings nicht.

Bereits in der Vergangenheit sprach die Musikerin offen über ihre Familienplanung. In Interviews ließ sie durchblicken, dass der Wunsch nach einem weiteren Kind nicht ausgeschlossen ist, allerdings noch nicht konkret umgesetzt wird. Mit ihrem Mann Julian (32) teilt sie sich Töchterchen Solea, ihr älterer Sohn Alessio stammt aus ihrer Ex-Ehe mit Pietro Lombardi. Die beiden Kinder scheinen für Sarah und Julian das größte Glück zu sein und sie aktuell voll und ganz zu erfüllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024