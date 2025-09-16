"Kleine Brüste": Sarah Engels wehrt sich gegen Bodyshaming

Sarah Engels (32) wurde erneut Opfer von Bodyshaming. Nachdem die Sängerin auf Social Media eine Hassnachricht über ihre Oberweite erhalten hatte, reagierte sie prompt. Eine Userin kommentierte dreist: "Hast richtig kleine Brüste." Doch statt solche Worte stillschweigend hinzunehmen, machte die zweifache Mutter aus der Attacke ein öffentliches Statement. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Screenshot des Kommentars und schrieb dazu: "Schäm dich ruhig ein wenig für so eine blöde Aussage."

Doch Sarah ließ es nicht nur bei einer Rüge: Sie nutzte den Vorfall, um auch anderen Mut zu machen. "Ich mag meine kleinen Brüste und will, dass kein Mädchen jemals glaubt, sie hätte nicht die 'richtige' Körbchengröße, denn die gibt es nicht", schrieb die Musikerin weiter. Rückendeckung erhielt sie auch von Influencerin Ana Johnson (32), die auf den Kommentar der Userin mit den Worten "Hast einen richtig kleinen Charakter" reagierte. Viele Fans zeigten sich ebenfalls solidarisch und bekräftigten Sarahs starke Botschaft. Kommentare wie "Bodyshaming ist out" oder "Unmöglich, die Antwort" sprachen Sarah und ihrer Reaktion Mut zu.

Als Sängerin und Social-Media-Persönlichkeit hat Sarah sich über die Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut. Doch der Ruhm bringt auch Schattenseiten mit sich, wie sie in der Vergangenheit bereits mehrfach betonte. Hasskommentare und Beleidigungen im Netz sind für sie kein Neuland. Trotzdem zeigt sie sich entschlossen, dagegen vorzugehen und vor allem den jüngeren Generationen ein Vorbild zu sein.

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, März 2025